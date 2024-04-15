Korkunç Olay! Husumetlisi Sandığı Kişiyi Silahla Vurdu
Korkunç Olay! Husumetlisi Sandığı Kişiyi Silahla Vurdu
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Yahya Kemal Mahallesi Aynalıçeşme Caddesi'nde yürüyen S.D. arkasından gelen bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.
S.D. hastaneye kaldırılırken kaçan zanlının yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kimliği belirlenen 17 yaşındaki zanlı A.H, bir süre sonra Bahçelievler'deki evinde yakalandı. Bu kişinin polisteki ifadesinde, S.D'yi husumetlisi olan kişiye benzettiği için silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaralı S.D'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırı anı ve zanlının olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. 📹
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