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Korkunç Olay! Husumetlisi Sandığı Kişiyi Silahla Vurdu

Korkunç Olay! Husumetlisi Sandığı Kişiyi Silahla Vurdu

Silahlı Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.04.2024 - 18:47

İstanbul Beyoğlu'nda husumetlisi sandığı S.D.'yi silahla bacağından vuran 17 yaşındaki zanlı tutuklandı. 

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Yahya Kemal Mahallesi Aynalıçeşme Caddesi'nde yürüyen S.D. arkasından gelen bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Yahya Kemal Mahallesi Aynalıçeşme Caddesi'nde yürüyen S.D. arkasından gelen bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.

S.D. hastaneye kaldırılırken kaçan zanlının yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

S.D. hastaneye kaldırılırken kaçan zanlının yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen 17 yaşındaki zanlı A.H, bir süre sonra Bahçelievler'deki evinde yakalandı. Bu kişinin polisteki ifadesinde, S.D'yi husumetlisi olan kişiye benzettiği için silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Kimliği belirlenen 17 yaşındaki zanlı A.H, bir süre sonra Bahçelievler'deki evinde yakalandı. Bu kişinin polisteki ifadesinde, S.D'yi husumetlisi olan kişiye benzettiği için silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaralı S.D'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaralı S.D'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı ve zanlının olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. 📹

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