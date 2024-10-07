Hocanın Gaziantep FK - Beşiktaş Maçındaki Tercihleri Şaşırtıcı!
Bu kadro ile şampiyon olmak hayal değil. Zira Türkiye liginin kalitesi dibe vurmuş durumda. Ancak bu oyun anlayışı ile şampiyonluk zor.
Hoca henüz bir oyun stratejisi oluşturamadı. “Beşiktaş’ın oyun planı nedir?” sorusuna cevap verecek biri varsa bana da anlatsın. Hocanın kafasında bir oyun stratejisi var mı, ondan da emin değilim.
Bundan önceki yazılarımda, Beşiktaş’ın beklerinin ve kanat oyuncularının yetersizliğini ısrarla yazmıştım.
Hocanın oyuncu tercihleri
Gaziantep oynadığı yedi maçın sadece birini kazanmış, ligde iddiası olmayan bir takım. Sınırlı kadrosu ile tek oyun planları, defansın arkasına top atıp, Okereke’yi pozisyona sokmak. Başka da bir oyun planları yok.
Hocanın, Gaziantep’in bu taktikle oynayacağını bilip, önlem almasını beklerdim. Ancak Orkereke daha ilk yarıda üç kez Mert ile karşı karşıya kaldı. Onun yerine daha becerikli bir santrafor olsa sonuç çok farklı olabilirdi.
Israrla Muçi’nin sol açık oynayamayacağını söylüyoruz. Hoca inatla sol açık olarak Muçi’yi tercih ediyor. Gaziantep, maçın son bölümlerinde defans eksiltip, hücum oyuncusu oyuna alırken, Beşiktaş’ın hocası, hücum oyuncularının yerine defans oyuncusu alıyor.