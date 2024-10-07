Hocanın Gaziantep FK - Beşiktaş Maçındaki Tercihleri Şaşırtıcı!

Maçı seyretmeyenler için defansı yazayım: Zaynutdinov, Masuaku, Emirhan, Udoukhai, Tayyip Talha, Svensson. Bunlarına yanına bir de Rashica’yı çekince, orta sahada Gedson ve N’dour yalnız kaldılar. İleride ise tek başına Mustafa. Bu dizilişten sonra Gaziantep defansını da ileri çıkartarak, elini kolunu sallayarak orta sahayı geçtiler.

Oysa Hoca, üstüne kalabalık olarak gelen bu takımı, onların gerisine top atacak ve kontraya çıkacak hızlı oyuncular ile durdurabilirdi. Pası atacak oyuncular Rafa ve/veya Muçi, hızlı ileri çıkacak oyuncu ise Semih olabilirdi. Hadi diyelim ki Rafa ve Muçi’yi aynı anda çıkartmayı uygun gördü, peki Salih bu takımda ne iş yapar?

Hocanın Semih ve Salih konusunda, açıklamak istemediği bir şeyler olduğuna inanıyorum. Semih’in geçen sezon, o kötü kadro içinde 11 gol atıp, 3 asist yapmış olması onun kumaşını göstermez mi? Semih oyunda olduğunda Immobile’nin de performansının arttığını görmüyor mu?

Hocaya Semih’i neden oynatmadığı sorulduğunda, çok politik bir şekilde, gelişmesi gerektiğini, kendisinin de yardım ettiğini söylüyor. Peki Mustafa’nın A takımı tecrübesi Semih’ten fazla mı? Semih’ten daha fazla süre alıp, daha fazla gol mu attı? Hocanın bu cevabını samimi bulmuyorum.

Şayet hoca ve bu oyuncular arasında bir sorun varsa, yönetimin bu uzun Milli maç arasında oturup taraflarla konuşması ve çözmesi Beşiktaş’ın yararına olur. İnatlaşma ile bir yere varılmaz!

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