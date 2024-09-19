Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Hobilerini Söyle, Nasıl Biriyle Birlikte Olman Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Hobilerini Söyle, Nasıl Biriyle Birlikte Olman Gerektiğini Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 23:01

Neler yapmaktan keyif aldığını testi çözerek bizimle paylaş, nasıl biri sana layık söyleyelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Söyle bakalım seni en çok hangisi mutlu ederdi?

3. Sence sen hangi alanda yeteneklisin?

4. Peki, sen kendini hangi mevsime ait hissediyorsun?

5. Genelde ne tarz giyinirsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Söyle bakalım, hangi tarz müzik senin tarzını yansıtıyor?

7. Hangi aktivite sana daha çok keyif verir?

8. Moralin bozuk olduğunda hangisini yaparsın?

Sana senin gibi işkolik biri lazım!

Senin şu hayatta en önem verdiğin şey işin. Kariyer senin için çok önemli bu nedenle hobilerine fazla vakit ayıramıyorsun. Senin hayatına girecek kişi de senin bu tempona ayak uydurabilmeli. O nedenle sen kesinlikle iş dünyasından biriyle birlikte olmalısın!

Senin gibi deli dolu biri olmalı!

Sen eğlenmeyi çok seviyorsun. Yapmaktan keyif aldığın birçok şey var ve sürekli hayatına heyecan katmaya devam ediyorsun. Senin hayatına girecek olan kişi asla sıradan ve sıkıcı olmamalı ve senin gibi keyifli aktiviteler peşinde koşmalı!

Sanat dünyasından biri olmalı!

Sen; tiyatro, opera, müzik olsun sanattan asla uzak kalamıyorsun. Bu tarz etkinliklere gitmekten büyük keyif alıyorsun. Hayatına girecek kişi de sana eşlik edebilecek biri olmalı. O zaman bol şans!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın