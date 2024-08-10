Hırvatistan’a Gezmeye Giden Türk Vatandaşı Mafya Tarafından Kaçırıldı: Dışişleri Bakanlığı Devrede!
Hırvatistan’a Gezmeye Giden Türk Vatandaşı Mafya Tarafından Kaçırıldı: Dışişleri Bakanlığı Devrede!
Gaziantep'ten Hırvatistan’a gezmeye giden Muhammet Çolak isimli Türk vatandaşı, çete üyeleri tarafından kaçırılarak fidye için rehin aldı. Sosyal medyada yer alan bir videoda, kaçırılan kişinin yakınının çete üyesiyle yaptığı telefon görüşmesi yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair gelen bilgiler üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.
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Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşı, ziyaret için gittiği Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldı. Çolak'ın ailesiyle irtibata geçen çete üyeleri para talep etti. Sosyal medyada yer alan bir videoda çete üyesi ve kaçırılan Çolak ile ailenin görüşmeleri yer aldı.
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Videoda Çolak görüştüğü kişiden yardım isteyerek "Ağabey gözünüzü seveyim 3 bin euro'u bir an önce gönderin. 2 bin euro'yu hemen gönderin buradan gidelim. Valla öldürecekler ağabey" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
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