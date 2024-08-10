Hırvatistan’a Gezmeye Giden Türk Vatandaşı Mafya Tarafından Kaçırıldı: Dışişleri Bakanlığı Devrede!

Gaziantep'ten Hırvatistan’a gezmeye giden Muhammet Çolak isimli Türk vatandaşı, çete üyeleri tarafından kaçırılarak fidye için rehin aldı. Sosyal medyada yer alan bir videoda, kaçırılan kişinin yakınının çete üyesiyle yaptığı telefon görüşmesi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair gelen bilgiler üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.