Hipokrat Yeminini Değiştirdiler! Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mezuniyetinde ‘Yemin’ Tartışması
Hipokrat Yeminini Değiştirdiler! Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mezuniyetinde ‘Yemin’ Tartışması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde, Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni esnasında “Hipokrat Yemini” krizi yaşandı. Onur gitti, namus geldi, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken silindi.
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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) evrensel ve bağlayıcı olduğunu vurguladığı Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla “Hekimlik Andı”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde tartışmalara neden oldu.
Üniversite yönetimi, metni değiştirerek kendi belirledikleri bir metni okutmak istedi. Üniversite yönetimi tarafından değiştirilen metinde, Cenevre Bildirgesi’nde yer alan “cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken” ifadeleri çıkarıldı.
Ayrıca, “Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, ant içerim” ifadesi “Açıkça, özgürce ve namusum üzerine ant içerim” şeklinde değiştirildi.
Cenevre Bildirgesi’nde yer alan “hekimlik mesleğinin evrensel değerlerine aykırı bir usul eşliğinde yapmaya ve ayrımcılık yapmamaya” ilişkin ilkeyi açıklayan “cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken” ifadeleri yemin metninden çıkarıldı. “Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, ant içerim” ifadesinin yerini ise “Açıkça, özgürce ve namusum üzerine ant içerim” aldı.
Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre öğrenciler, metnin okunması sırasında sessiz kalarak yönetimi protesto etti.
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Hipokrat Andı’nın evrensel bir ant olduğunu belirten TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, tabip odalarının bu konuda değişiklik yapan dekanlıklar hakkında disiplin soruşturması başlatacağını açıkladı.
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