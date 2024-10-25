"Her Şeyim Hazır, Hadi Gidelim" Diyenlere Yurt İçi Fiyatına Yurt Dışı Turları

Mısır'a gideyim hem piramit göreyim hem de deniz tatili yapayım diyenler buraya. Mısır Harikaları Turu ile hem tarihe hem de tatile doyacağınız kesin. 4 gece 7 gün süren bu turun fiyatı 2 yetişkin için 27.850 TL! Uçak bileti ve konaklamaların da dahil olduğu bu turla Mısır topraklarını keşfetmenin tam zamanı değil de ne?