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"Her Şeyim Hazır, Hadi Gidelim" Diyenlere Yurt İçi Fiyatına Yurt Dışı Turları

etiket "Her Şeyim Hazır, Hadi Gidelim" Diyenlere Yurt İçi Fiyatına Yurt Dışı Turları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 21:19

Şöyle bir yerlere gidelim ama her şey de hazır olsun, uygun fiyatlı olsun diyenler buraya! Çünkü yurt içi fiyatına yurt dışı turlarını sizin için derledik. Sizin tek yapmanız gereken şey valizinizi hazırlamak ve yola çıkmak. Bakalım nereye gitmeye karar vereceksiniz, hazırsanız başlayalım!

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1. Kahire - Luksor - Hurgada Turu

1. Kahire - Luksor - Hurgada Turu

Mısır'a gideyim hem piramit göreyim hem de deniz tatili yapayım diyenler buraya. Mısır Harikaları Turu ile hem tarihe hem de tatile doyacağınız kesin. 4 gece 7 gün süren bu turun fiyatı 2 yetişkin için 27.850 TL! Uçak bileti ve konaklamaların da dahil olduğu bu turla Mısır topraklarını keşfetmenin tam zamanı değil de ne?

2. Endülüs Turu

2. Endülüs Turu

4 gece 5 günlük Endülüs turu ile İspanya'nın eski Osmanlı hakimiyetindeki bölgesini görebilir, İslam'ın mimari ve sanatsal izlerini keşfedebilirsiniz. Picasso'dan Cervantes'e, Ibn-i Haldun'dan Ziryaba her şeyin başlangıcıdır Endülüs toprakları... 2 yetişkin için fiyatı ise 36.691 TL, gerçekten de şimdi Endülüs'ü keşfetmenin tam vakti!

3. Saraybosna Turu

3. Saraybosna Turu
www.prontotour.com

2 gece 3 günlük Saraybosna Rüyası Turu sizi eski Osmanlı topraklarında tarihi bir geziye davet ediyor. Hem kültürü hem de doğası ile sizi kendine aşık edecek Saraybosna kış ayında keyifli bir kaçamak noktası olabilir. 2 yetişkin fiyatının 22.903 TL olduğu bu tura partneriniz, arkadaşınız veya ailenizle gidebilirsiniz.

4. Selanik - Kavala Turu

4. Selanik - Kavala Turu

Komşumuz Yunanistan'a kısa bir kaçamak yapmak istiyorsanız Selanik ve Kavala'yı ziyaret edebilirsiniz. 1 gece 2 günlük bu turda Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret edebilir ve Selanik yaşamını deneyimleyebilirsiniz. Kişi başı 3.792 TL'lik bu turla şimdi Yunanistan için bavul hazırlamanın tam vakti!

5. Parga - Korfu Adası Turu

5. Parga - Korfu Adası Turu

Yunanistan'ın plajlarını keşfetmek istiyorsanız sizi Korfu Adası'na alalım. Keyifli bir tatil geçirebileceğiniz bu tur ile hem komşu ülkeyi ziyaret edebilir hem de yazın keyfini çıkartabilirsiniz. Bu turun 2 kişilik toplam fiyatı 15.243 TL!

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6. Porto Turu

6. Porto Turu

4 gece 5 günlük bu turda Portekiz'in eşsiz şehri Porto'yu keşfederken bol bol Portekiz tatlısı nata yiyebilirsiniz. Hem gastronomik hem de kültürel anlamda bir gezi sunan bu tur oldukça keyifli ve renkli geçebilir. Turun tek kişilik fiyatı 15.282 TL, e o zaman ne duruyorsunuz hadi Portekiz'e!

7. Bakü Turu

7. Bakü Turu

3 gece 4 günlüğüne Bakü'yü keşfetmeye ne dersiniz? Kardeş ülkemiz olan Bakü'nün mutfağını, tarihi noktalarını ve şehir yaşamını deneyimleyebilirsiniz. Dil problemi de yaşamayacağınız Bakü'yü aralıkta ziyaret etmek isterseniz kişi başı 12.181 TL ödemeniz gerekiyor.

8. Varna - Bükreş - Transilvanya Turu

8. Varna - Bükreş - Transilvanya Turu

3 gece 5 günlük turda Balkanlar'ın gözde şehirlerini dolaşmaya ne dersiniz? Bükreş'i ve çevresini keşfedeceğiniz bu turda otobüsle her yeri görebilirsiniz. Bu turun kişi başı ücreti 9.537 TL, gerçekten de şimdi Bükreş topraklarını yeniden görmenin en doğru vakti!

9. Balkan Ekspresi Turu

9. Balkan Ekspresi Turu

Birden fazla yer göreceğiniz tamamen vizesiz bir tur arıyorsanız hadi Balkanlar'a gidiyoruz. 7 gece 8 gün süren bu turda Balkanlar'ın her noktasını gerçekten keşfedebilirsiniz. Saraybosna, Trebinje, İşkodra, Ohrid ve Üsküp'ü ziyaret edeceğiniz bu turun kişi başı fiyatı da 16.450 TL, uçak bileti ve oteller de tabii ki dahil.

10. Bansko Kayak Turu

10. Bansko Kayak Turu

Yurt dışında kayak yapmaya ne dersiniz? Valizinizin yanına isterseniz kayak takımlarınızı da alabilirsiniz. 3 gece 4 günlük bu turla Bulgaristan Bansko'da keyifli bir şekilde kayabilir, kışı iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Otobüs ile ulaşım sağlayacağınız bu turun kişi başı fiyatı otel de dahil 7.622 TL.

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11. Orta Avrupa Turu

11. Orta Avrupa Turu

7 gece 8 günlük bu turda Viyana, Budapeşte ve Prag'ı keşfedebilirsiniz. Dolu dolu geçecek bu turda ihtiyacınız olan şey bir Schengen vizesi, geri kalanını tura bırakabilirsiniz. Hem kültürel anlamda dolu dolu hem de çok eğlenceli geçecek bu turun 2 kişilik toplam fiyatı 45.833 TL.

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