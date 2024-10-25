"Her Şeyim Hazır, Hadi Gidelim" Diyenlere Yurt İçi Fiyatına Yurt Dışı Turları
"Her Şeyim Hazır, Hadi Gidelim" Diyenlere Yurt İçi Fiyatına Yurt Dışı Turları
Şöyle bir yerlere gidelim ama her şey de hazır olsun, uygun fiyatlı olsun diyenler buraya! Çünkü yurt içi fiyatına yurt dışı turlarını sizin için derledik. Sizin tek yapmanız gereken şey valizinizi hazırlamak ve yola çıkmak. Bakalım nereye gitmeye karar vereceksiniz, hazırsanız başlayalım!
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1. Kahire - Luksor - Hurgada Turu
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2. Endülüs Turu
3. Saraybosna Turu
4. Selanik - Kavala Turu
5. Parga - Korfu Adası Turu
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6. Porto Turu
7. Bakü Turu
8. Varna - Bükreş - Transilvanya Turu
9. Balkan Ekspresi Turu
10. Bansko Kayak Turu
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