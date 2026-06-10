Giy ve Çık: Ütü Derdiyle Vedalaşan Erkeklerin Yeni Gözdesi

Yaz sıcakları etkisini hissettirmeye başladığında, hem ofis temposuna ayak uydurmak hem de gün boyu ferah kalabilmek ciddi bir zorluğa dönüşüyor. Gardırobun karşısına geçip 'Bugün ne giyeceğim?' diye düşünürken harcanan zaman bir yana, yazın bunaltıcı günlerinde kıyafetlerin yarattığı rahatsızlık hissi hepimizin ortak derdi. Yazın enerjisine uyum sağlarken hem şık ve özenli görünmek hem de serin kalabilmek ise imkansız değil. AVVA’nın fonksiyonelliği odak noktasına alan Technical Fabric Serisi, şehir hayatının hızlı akışına ve yaz sıcağına meydan okurken konforu elden bırakmak istemeyenler için güçlü çözümler sunuyor.

Dışarıdan bakıldığında jilet gibi bir ofis şıklığı sunan, arka planda ise yaz boyu üstün bir serinlik ve esneklik hissettiren o kurtarıcı parçaları sizin için derledik: