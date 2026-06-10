article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Giy ve Çık: Ütü Derdiyle Vedalaşan Erkeklerin Yeni Gözdesi

Giy ve Çık: Ütü Derdiyle Vedalaşan Erkeklerin Yeni Gözdesi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
10.06.2026 - 16:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz sıcakları etkisini hissettirmeye başladığında, hem ofis temposuna ayak uydurmak hem de gün boyu ferah kalabilmek ciddi bir zorluğa dönüşüyor. Gardırobun karşısına geçip 'Bugün ne giyeceğim?' diye düşünürken harcanan zaman bir yana, yazın bunaltıcı günlerinde kıyafetlerin yarattığı rahatsızlık hissi hepimizin ortak derdi. Yazın enerjisine uyum sağlarken hem şık ve özenli görünmek hem de serin kalabilmek ise imkansız değil. AVVA’nın fonksiyonelliği odak noktasına alan Technical Fabric Serisi, şehir hayatının hızlı akışına ve yaz sıcağına meydan okurken konforu elden bırakmak istemeyenler için güçlü çözümler sunuyor.

Dışarıdan bakıldığında jilet gibi bir ofis şıklığı sunan, arka planda ise yaz boyu üstün bir serinlik ve esneklik hissettiren o kurtarıcı parçaları sizin için derledik:

Ofiste Hafiflik ve Esneklik Arayanlara: Teknik Ceket

Ofiste Hafiflik ve Esneklik Arayanlara: Teknik Ceket

Yaz aylarında koşturmaca içinde ceket seçmek ya da sıcak havalarda hareket ettikçe ceketin kırışması iş hayatının en büyük handikaplarından biridir. AVVA’nın bu özel serideki teknik ceketi, kırışmaya karşı dayanıklı yapısıyla yaz boyu ütü mesaisini azaltıyor. Hafif ve nefes alabilen dokusu sayesinde sıcak günlerde ağırlık yaratmıyor, içeriğindeki enine esneyebilen elastan teknolojisiyle de gün boyu özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Üstelik aniden bastıran yaz yağmurlarında özel su itici yüzeyi sayesinde sıvıları üstünde tutmayarak kuru kalmanıza yardımcı oluyor. İçine ince bir tişört ekleyerek saniyeler içinde modern ve zahmetsiz bir kombin oluşturabilirsiniz.

Gün Boyu Ferahlık ve Konfor Bir Arada: Teknik Gömlek

Gün Boyu Ferahlık ve Konfor Bir Arada: Teknik Gömlek

Günün yoğun temposunda şıklığından taviz vermeden ferahlık arayanlar için teknik gömlekler harika bir alternatif sunuyor. Kırışmaya karşı dayanıklı esnek yapısı ve özel Easy Iron (Kolay Ütü) teknolojisi sayesinde, bu gömlekleri hazırlamak son derece pratik ve zahmetsiz. En sıcak günlerde bile elastan içeriğiyle hareketlerinizi kısıtlamıyor; hızlı kuruyan kumaş teknolojisi sayesinde terleme hissini minimuma indirerek her an temiz ve düzenli görünmenizi sağlıyor. Hem ofis kombinlerine hem de iş çıkışı planlarına kolayca uyum sağlıyor.

Hareket Özgürlüğünü Yeniden Tanımlayan Hafiflik: Teknik Pantolon

Hareket Özgürlüğünü Yeniden Tanımlayan Hafiflik: Teknik Pantolon

Yaz sıcağında günün büyük bölümünü masa başında, trafikte ya da hareket halinde geçiriyorsanız, kalın ve esnemeyen kumaşlar tüm enerjinizi tüketebilir. Özel hafif yapısıyla tasarlanan bu pantolon, dört yöne birden esneyebilen Bi-Stretch teknolojisine sahip. Adım atarken veya otururken vücutta hiçbir ağırlık hissi oluşturmadan maksimum konfor sunuyor. Kırışmaz ve hızlı kuruyan yapısı sayesinde gün boyu hem serin hissetmenizi hem de duruşunuzdan ödün vermemenizi sağlıyor.

Yaz Gardırobunun En Konforlu Joker Ürünü: Technical Fabric Polo Yaka

Yaz Gardırobunun En Konforlu Joker Ürünü: Technical Fabric Polo Yaka

Tişörtün sunduğu rahatlığı, gömleğin ciddiyetiyle dengelemek isteyenler için polo yaka yaz gardırobunun en akıllıca parçalarından biridir. Yüksek kaliteli, yumuşak ve esnek dokulu Jersey kumaş özelliği, yüksek nefes alabilirlik sunarak yaz sıcaklarında terlemeyi azaltıyor ve üst düzey bir konfor sağlıyor. İster ceket içine giyip önemli bir iş toplantısına katılın, isterseniz mesai bitiminde açık hava planlarınıza devam edin; esnek yapısıyla modern tasarımı günün her anına kusursuzca eşlik ediyor.

Yazın enerjisini ve ofis ciddiyetini aynı potada eritmek, akıllı gardırop seçimleriyle artık çok pratik.

Yazın enerjisini ve ofis ciddiyetini aynı potada eritmek, akıllı gardırop seçimleriyle artık çok pratik.

AVVA Technical Fabric Serisiile kumaşların hafifliğini ve ütü gerektirmeyen konforunu keşfedin; sıcak yaz günlerinde bile şıklığınızdan ve özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın