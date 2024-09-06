Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Twitter'da son bir haftadır gündem yine yoğun. Transferler, ekonomik kriz, kişisel dertler yine bu haftanın en çok konuşulan ve güldürenleri oldu.
Yavaş yavaş başlayalım...
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Kredi kartı borcunda çift haneli rakamlara sevinenler...
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Bedük'ü unutamayanlar hayli fazlaydı
"Hallederiz" demişti
Can Bartu Tesisleri'nde işten çıkarılan abi, Ali Koç'un şaka yaptığı garson ve çiçekçi çocuk...
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"Yazın uçaklar çok uçar" diyerek havayolu şirketi hissesi alan adam:
Google'ın 26. yıl dönümünde Di Caprio ve genç sevgilileri de unutulmadı
Del Piero Hikmet...
Kader mahkumu...
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Şive komedisi sevmeyenleri bile güldüren o tweet
Erkekleri mutlu etmek bu kadar kolay
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