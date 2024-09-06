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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.09.2024 - 15:25

Twitter'da son bir haftadır gündem yine yoğun. Transferler, ekonomik kriz, kişisel dertler yine bu haftanın en çok konuşulan ve güldürenleri oldu. 

Yavaş yavaş başlayalım...

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Kredi kartı borcunda çift haneli rakamlara sevinenler...

Kredi kartı borcunda çift haneli rakamlara sevinenler...

Bedük'ü unutamayanlar hayli fazlaydı

Bedük'ü unutamayanlar hayli fazlaydı

"Hallederiz" demişti

"Hallederiz" demişti

Can Bartu Tesisleri'nde işten çıkarılan abi, Ali Koç'un şaka yaptığı garson ve çiçekçi çocuk...

Can Bartu Tesisleri'nde işten çıkarılan abi, Ali Koç'un şaka yaptığı garson ve çiçekçi çocuk...

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twitter.com
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"Yazın uçaklar çok uçar" diyerek havayolu şirketi hissesi alan adam:

"Yazın uçaklar çok uçar" diyerek havayolu şirketi hissesi alan adam:
twitter.com

Google'ın 26. yıl dönümünde Di Caprio ve genç sevgilileri de unutulmadı

Google'ın 26. yıl dönümünde Di Caprio ve genç sevgilileri de unutulmadı
twitter.com

Del Piero Hikmet...

Del Piero Hikmet...

Kader mahkumu...

Kader mahkumu...
twitter.com
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twitter.com

Şive komedisi sevmeyenleri bile güldüren o tweet

Şive komedisi sevmeyenleri bile güldüren o tweet
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Erkekleri mutlu etmek bu kadar kolay

Erkekleri mutlu etmek bu kadar kolay

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