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Yaratıcı ODTÜ Pankartlarından Acun Ilıcalı'nın Yemekli Düğününe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yaratıcı ODTÜ Pankartlarından Acun Ilıcalı'nın Yemekli Düğününe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 18:54 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 19:06

Her gün olduğu gibi bugünü de viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım bugün X'te bizi en çok kimler güldürmüş, kimlerin yazdıkları viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsanız başlayalım 🙌

1. Hazırsanız başlayalım 🙌
twitter.com

2. Her kahramanın kimliğini gizlemek için yaptığı bir mesleği var ayrıca.

2. Her kahramanın kimliğini gizlemek için yaptığı bir mesleği var ayrıca.
twitter.com

3. Bir influencer doğuyor.

4. Hayal gibi hayal, hedef gibi hedef.

4. Hayal gibi hayal, hedef gibi hedef.
twitter.com

5. Bu ne korku filmi mi?

5. Bu ne korku filmi mi?
twitter.com
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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. Ben kendi müzik zevkime güveniyorum, arkadakilerin müzik zevkine güvenmiyorum 👍

7. Ben kendi müzik zevkime güveniyorum, arkadakilerin müzik zevkine güvenmiyorum 👍
twitter.com

8. Anlatma bittiğinde de alakasız bir soru gelir mutlaka.

8. Anlatma bittiğinde de alakasız bir soru gelir mutlaka.
twitter.com

9. Bu da biraz abartı olmuş artık.

9. Bu da biraz abartı olmuş artık.
twitter.com

10. Hakkını almış sonuçta.

10. Hakkını almış sonuçta.
twitter.com
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11. Bugüne kadar gördüğüm en tatlı ODTÜ pankartı.

11. Bugüne kadar gördüğüm en tatlı ODTÜ pankartı.
twitter.com

12. "Herkes sizin gibi ucuz düğünlere gitmiyor." diye tweet gelirse bakarız akşam.

12. "Herkes sizin gibi ucuz düğünlere gitmiyor." diye tweet gelirse bakarız akşam.
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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