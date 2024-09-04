Yaratıcı ODTÜ Pankartlarından Acun Ilıcalı'nın Yemekli Düğününe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yaratıcı ODTÜ Pankartlarından Acun Ilıcalı'nın Yemekli Düğününe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her gün olduğu gibi bugünü de viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım bugün X'te bizi en çok kimler güldürmüş, kimlerin yazdıkları viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazırsanız başlayalım 🙌
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2. Her kahramanın kimliğini gizlemek için yaptığı bir mesleği var ayrıca.
4. Hayal gibi hayal, hedef gibi hedef.
5. Bu ne korku filmi mi?
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6. 👇
7. Ben kendi müzik zevkime güveniyorum, arkadakilerin müzik zevkine güvenmiyorum 👍
8. Anlatma bittiğinde de alakasız bir soru gelir mutlaka.
9. Bu da biraz abartı olmuş artık.
10. Hakkını almış sonuçta.
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11. Bugüne kadar gördüğüm en tatlı ODTÜ pankartı.
12. "Herkes sizin gibi ucuz düğünlere gitmiyor." diye tweet gelirse bakarız akşam.
13. Yarın görüşürüz 👋
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