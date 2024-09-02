Dakikliğiyle Şaşırtan Sonbahardan Mevsime Hemen Ayak Uyduran Ankara'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dakikliğiyle Şaşırtan Sonbahardan Mevsime Hemen Ayak Uyduran Ankara'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bakalım haftanın ilk günlerinde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazıranız başlayalım 🙌
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2. "Koca bir ne alaka şelalesi" tanımı çok iyiymiş.
3. Özlendi ama o günü en son yaşamanızın üzerinden kaç yıl geçmiş hesaplamaya kalkmayın derim...
4. Zam geliyor sürekli bir de, baş edilemez.
5. Bir de gece yarısı uykudan uyanınca içilen su 👌
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6. "Dobby ücretsizdir"
8. 2024,2023, 2022...
9. Tam bir başyapıt 👍
10. 🥰💪
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11. Yaz da böyle 1 günde gelmemiş miydi?
13. Yarın görüşürüz 👋
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