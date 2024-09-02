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Dakikliğiyle Şaşırtan Sonbahardan Mevsime Hemen Ayak Uyduran Ankara'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dakikliğiyle Şaşırtan Sonbahardan Mevsime Hemen Ayak Uyduran Ankara'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 18:40

Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bakalım haftanın ilk günlerinde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazıranız başlayalım 🙌

1. Hazıranız başlayalım 🙌
twitter.com

2. "Koca bir ne alaka şelalesi" tanımı çok iyiymiş.

2. "Koca bir ne alaka şelalesi" tanımı çok iyiymiş.
twitter.com

3. Özlendi ama o günü en son yaşamanızın üzerinden kaç yıl geçmiş hesaplamaya kalkmayın derim...

3. Özlendi ama o günü en son yaşamanızın üzerinden kaç yıl geçmiş hesaplamaya kalkmayın derim...
twitter.com

4. Zam geliyor sürekli bir de, baş edilemez.

4. Zam geliyor sürekli bir de, baş edilemez.
twitter.com

5. Bir de gece yarısı uykudan uyanınca içilen su 👌

5. Bir de gece yarısı uykudan uyanınca içilen su 👌
twitter.com
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6. "Dobby ücretsizdir"

6. "Dobby ücretsizdir"
twitter.com

7. Ya sen babaannem misin? 😍

8. 2024,2023, 2022...

8. 2024,2023, 2022...
twitter.com

9. Tam bir başyapıt 👍

9. Tam bir başyapıt 👍
twitter.com

10. 🥰💪

10. 🥰💪
twitter.com
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11. Yaz da böyle 1 günde gelmemiş miydi?

11. Yaz da böyle 1 günde gelmemiş miydi?
twitter.com

12. O kadar bensin ki...

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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