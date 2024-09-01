Zorla Çay İçirmeye Çalışan Mekandan Her Şeyden Vazgeçmiş O Kıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Zorla Çay İçirmeye Çalışan Mekandan Her Şeyden Vazgeçmiş O Kıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hem bir haftayı hem koca bir ayı geride bıraktık. Bakalım haftanın son, ayın ilk gününde kimlerin yazdıkları güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Manifest için doğru fotoğraf mı bilemedim.
3. E daha ne desin teselli gibi teselli?
4. Oturup hep birlikte ikisinin alakasını bulalım.
5. Bütün tuşlara basmak 👍
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. 👇
8. "Zararlı"
9. İzmir?
10. Mantıklı, kavga bekleyebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bir kaç ağlamadan sonra yükleniyor o özellik.
12. Yarın görüşürüz 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın