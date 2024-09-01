Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Zorla Çay İçirmeye Çalışan Mekandan Her Şeyden Vazgeçmiş O Kıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Zorla Çay İçirmeye Çalışan Mekandan Her Şeyden Vazgeçmiş O Kıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 17:59

Hem bir haftayı hem koca bir ayı geride bıraktık. Bakalım haftanın son, ayın ilk gününde kimlerin yazdıkları güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Manifest için doğru fotoğraf mı bilemedim.

2. Manifest için doğru fotoğraf mı bilemedim.
twitter.com

3. E daha ne desin teselli gibi teselli?

3. E daha ne desin teselli gibi teselli?
twitter.com

4. Oturup hep birlikte ikisinin alakasını bulalım.

4. Oturup hep birlikte ikisinin alakasını bulalım.
twitter.com

5. Bütün tuşlara basmak 👍

5. Bütün tuşlara basmak 👍
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İzlerken boğuldum.

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. "Zararlı"

8. "Zararlı"
twitter.com

9. İzmir?

9. İzmir?
twitter.com

10. Mantıklı, kavga bekleyebilir.

10. Mantıklı, kavga bekleyebilir.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bir kaç ağlamadan sonra yükleniyor o özellik.

11. Bir kaç ağlamadan sonra yükleniyor o özellik.
twitter.com

12. Yarın görüşürüz 👋

12. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın