Her Halinle Güzelsin: Kendini Daha İyi Hissetmek İçin Deneyebileceğin 10 Yol

Kendimizi kabul etmeli ve sevmeliyiz. Kusur olarak varsaydığımız şeylerin bizi biz yapan şeyler olduğunu unutmamalıyız. Ayrıca dışarıdaki insanların istediği şeye bürünmek yerine kendin olarak var olabilmelisin. Böylece özgüvenin artar, kendine kocaman sarılırsın! Sevdiğimiz şeylere yaklaşımımız ise ona güzelce bakmaktır. Yani kendini sev ve kendine iyi bak!