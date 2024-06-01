Her Halinle Güzelsin: Kendini Daha İyi Hissetmek İçin Deneyebileceğin 10 Yol
Her Halinle Güzelsin: Kendini Daha İyi Hissetmek İçin Deneyebileceğin 10 Yol
Hayat her zaman beklediğimiz gibi ilerlemez. Hedefler koyarız, planlar yaparız ya da beklentilere gireriz. Bunların karşılanmaması sonucu ruhsal olarak olumsuz etkileniriz. Bu durumdan çıkabilmenin yolu ise kendimizle ilgilenmemizdir. Kendimize bakmak, kendimizi sevmek beraberinde iyi hissetmeyi getirir. Gelin hep beraber bizi nelerin iyi hissettireceğine bakalım!
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1. Kendimize hem ruhen hem de bedenen özen göstermeliyiz.
2. Beslenmemize dikkat etmeliyiz.
3. Hareket etmeye özen göstermeliyiz.
4. Uyku düzenimizi düzeltmeliyiz.
5. Kendimize pozitif yaklaşmalıyız.
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