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Her Halinle Güzelsin: Kendini Daha İyi Hissetmek İçin Deneyebileceğin 10 Yol

etiket Her Halinle Güzelsin: Kendini Daha İyi Hissetmek İçin Deneyebileceğin 10 Yol

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 14:01

Hayat her zaman beklediğimiz gibi ilerlemez. Hedefler koyarız, planlar yaparız ya da beklentilere gireriz. Bunların karşılanmaması sonucu ruhsal olarak olumsuz etkileniriz. Bu durumdan çıkabilmenin yolu ise kendimizle ilgilenmemizdir. Kendimize bakmak, kendimizi sevmek beraberinde iyi hissetmeyi getirir. Gelin hep beraber bizi nelerin iyi hissettireceğine bakalım!

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1. Kendimize hem ruhen hem de bedenen özen göstermeliyiz.

Günlük bize iyi gelecek bakımlarımızı yerine getirmeliyiz. Hem bedenen hem ruhen temizlenmek iyi hissetmemizi sağlar. Cilt ve vücut bakımının yanında bir de meditasyon yaparak tamamen kötülüklerden arınırız. Ayrıca kendimize olan sevgimizi ve saygımızı da özen göstererek ortaya çıkarabiliriz. Böylece sağlıklı bir vücuda ve huzurlu bir ruh haline sahip oluruz.

2. Beslenmemize dikkat etmeliyiz.

Bütün vitamin ve minerallerin vücudumuza girdiğinden emin olmayız. Yağ, protein ve karbonhidrat dengesini koruyarak beslenirsek iyi hissederiz. Abur cubur ve fast foodları hayatımızdan çıkartmamız kolay değil, biliyorum. Yine de bunları azaltarak dengeli beslenmeye geçmeye çalışmalıyız. Çünkü kendimize özen göstermeye başladık... Zararlı maddeleri vücudumuza sokmamalıyız!

3. Hareket etmeye özen göstermeliyiz.

Hareketsiz kalmamalıyız. Açık havada yapılan yürüyüşler ve sahil kenarında bisiklet sürmek hem bedenimizi hem de ruhumuzu iyi hissettirecektir. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite sayesinde endorfin salınımı artar ve ruh halimiz iyileşir.

4. Uyku düzenimizi düzeltmeliyiz.

Gün içinde saatlerce uyuyup sonra gece geç saatlere kadar ayakta kalmak mı? Hayır, bize iyi gelecek olan bu değil. Düzenli ve verimli uyku düzeni sayesinde enerjimiz yerine gelir. Hem vücudumuzun işleyişi düzenli bir hal alır hem de ruh halimiz iyi olur.

5. Kendimize pozitif yaklaşmalıyız.

Kendimizi kabul etmeli ve sevmeliyiz. Kusur olarak varsaydığımız şeylerin bizi biz yapan şeyler olduğunu unutmamalıyız. Ayrıca dışarıdaki insanların istediği şeye bürünmek yerine kendin olarak var olabilmelisin. Böylece özgüvenin artar, kendine kocaman sarılırsın! Sevdiğimiz şeylere yaklaşımımız ise ona güzelce bakmaktır. Yani kendini sev ve kendine iyi bak!

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6. Yeni hobiler edinip hayatımıza renk katabiliriz.

Tek bir şeye odaklanmak yerine ilgimizi çeken farklı alanlara da bir göz gezdirebiliriz. Zihinsel olarak bizi geliştirir ve zamanımızı verimli kullanmaya iter. Kendimize olan saygımız artar, sosyalleşiriz, gelişiriz... Yani iyi hissetmemizi sağlayacak her şey olur! Hadi yaratıcılığımızı konuşturarak farklı ilgi alanlarına yönelelim.

7. Sosyalleşmeyi unutmayalım.

Sevdiklerimizle sohbet etmek, onlara dertlerimizi anlatmak ya da onlara iyi geldiğimizi bilmek bizi iyi hissettirir. Bizi tanıyan ve seven kişilerle bir araya geldiğimiz zaman yüzümüzde gülücükler eksik olmuyor. Bunun yanı sıra yeni ortamlara girmek ve farklı kişiler tanımak da heyecan ve merak duygusuna neden olur. Bu da iyi hissetmeyi beraberinde getirir.

8. Amaçlar belirleyerek ilerleyebiliriz.

Hayatın kendisi sürprizlerle dolu. Bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz birçok şeyi barındırıyor. Hayattan kopup boş ve sıkıcı bir şekilde yaşamaktansa bir hedef belirleyerek ilerlemek her zaman daha özverili olmamızı sağlar. Gelişmek, ilerlemek bu amaçlarımıza bağlıdır. Geçmişteki kendimize bakıp 'bak neler başardın' dediğimizde hissettiğimiz o iyilik halini düşünün!

9. Kişisel tarzımızı oluşturup giyimimize özen gösterebiliriz.

Karakterimizi dışarı yansıtmamızın yolu kombinlerdir. Kendimize göre ya da bizi yansıtan şekilde giyindiğimizde rahat hissederiz. Kasılmadan sosyalleşebilir ve hareket edebiliriz. Bu da ruh halimizi iyileştirir. Çünkü sen sen olabiliyorsun ve her halinle güzel olduğunu gösterebiliyorsun!

10. Rahatlamak için günlük tutabiliriz.

Gün içerisinde birçok şeyle karşılaşıyoruz. E haliyle duygu durumumuz sabit kalmıyor. Bu tür değişiklikleri bir kağıda aktarmak, içinizde tutmamak rahatlamamızı sağlar. Sadece olumsuz değil, tatlı anlarımız da aktarırken rahatlarız. Ayrıca yazılanları sonradan okuduğumuzda kendimize yaptığımız yatırımları görürüz ve iyi hissederiz!

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