Her Halinin Ayrı Güzel Olduğunu Anlayıp Bedeninizle Barışık Olmanın 10 Yolu
Her Halinin Ayrı Güzel Olduğunu Anlayıp Bedeninizle Barışık Olmanın 10 Yolu
Bedenimizin her hali en güzeli, en özeli. Ama bazen bunu göremeyip kendimize küsebiliyoruz. Bu gibi anlarda sana iyi gelecek birkaç şey söylemek istiyoruz...
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1. Kendinizi iyi hissettirecek parçaları giymeyi seçin.
2. Kendinize karşı acımasız olmayı bırakın.
3. Bedeninizle bağ kurmak için meditasyon yapın.
4. Vücudunuz hakkında olumlu ifadeler kullanın.
5. Sağlıklı beslenmeyi tercih edin.
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6. Basit hareketlerle egzersiz yapın.
7. Cildinize ihtiyacı olan bakımı yapın.
8. Arkadaş çevrenizi doğru seçin.
9. Kendinizi kutlamayı ihmal etmeyin.
10. Uykunuzu iyi bir şekilde alın.
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