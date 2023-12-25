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Her Halinin Ayrı Güzel Olduğunu Anlayıp Bedeninizle Barışık Olmanın 10 Yolu

etiket Her Halinin Ayrı Güzel Olduğunu Anlayıp Bedeninizle Barışık Olmanın 10 Yolu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:37

Bedenimizin her hali en güzeli, en özeli. Ama bazen bunu göremeyip kendimize küsebiliyoruz. Bu gibi anlarda sana iyi gelecek birkaç şey söylemek istiyoruz...

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1. Kendinizi iyi hissettirecek parçaları giymeyi seçin.

İçinde rahatsız olduğunuz hiçbir kıyafeti giymeyin. Bu şekilde kendinizi bir şeylere zorlamak sizin için pek de iyi olmaz.

2. Kendinize karşı acımasız olmayı bırakın.

Nasıl ki başkalarına acımasız eleştiriler yapamıyorsanız, bunu kendinize de yapmaktan vazgeçin. Kendinize karşı biraz daha anlayışlı olun.

3. Bedeninizle bağ kurmak için meditasyon yapın.

Bedeniniz konusunda farkındalık kazanmak için yapabileceğiniz çok şey bulunuyor. Bunlardan biri de meditasyon yapmak! Böylece bedeninizi dinler, ihtiyaçları konusunda duyarlı olmanız gerekiyor.

4. Vücudunuz hakkında olumlu ifadeler kullanın.

Kendi vücudunuzu eleştirmeyi bıraktığınızda olumlu ve sevgi dolu cümleler kurmayı da alışkanlık edinin. İyi şeyler duymak, bedeninize olan saygı ve sevginizi artırır.

5. Sağlıklı beslenmeyi tercih edin.

Sağlıklı besinler ve dengeli bir beslenme diyeti ile kendinizi ve vücudunuzu çok daha iyi hissedeceğinize eminiz.

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6. Basit hareketlerle egzersiz yapın.

Sabah kalktığınızda, çalışırken veya uyumadan önce yapacağınız birkaç hareket ile vücudunuz hakkında çok daha iyi hissedebilirsiniz.

7. Cildinize ihtiyacı olan bakımı yapın.

Nasıl ki yüz bakımımızı aksatmıyorsak bedenimizin de bakımını yapmamız gerekiyor. Nemlendirmek, kese yapmak gibi yöntemleri uygulayabilirsin.

8. Arkadaş çevrenizi doğru seçin.

Çevrenizdekiler sizi devamlı eleştiriyor veya olumsuz şeyler söylüyorsa bu sizi kötü etkiler. Bu yüzden sizi destekleyecek kişileri yanınızda tutun.

9. Kendinizi kutlamayı ihmal etmeyin.

Bedeninizle ilgili en ufak pozitif değişimi bile kutlayarak kendi kendinizi motive edebilirsiniz. Kendinizi her an ödüllendirmekten çekinmeyin!

10. Uykunuzu iyi bir şekilde alın.

Vücudunuzun ihtiyacı olan şeyi vermezseniz onun bitkin hissetmesine sebep olursunuz. Bedeninizi dinlendirin, yenilenmesi için ona izin verin.

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