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Her Gün Temizlemelisin! Hijyeni Çok Çok Önemli Olan 10 Yüzey

etiket Her Gün Temizlemelisin! Hijyeni Çok Çok Önemli Olan 10 Yüzey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 10:01

Hijyenin çok önemli olduğu ve her gün temizlenmesi gereken belli başlı yerler vardır. Bu yerlerde mikrop birikir ve sağlığınızın önünde bir engel teşhis eder. İşte o yerler...

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1. Mutfak Tezgahı

Mutfak tezgahı, yiyeceklerin hazırlandığı yer olması nedeniyle temizliğine en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir. Burada zararlı bakteriler birikebilir bu da sağlığınıza zarar verir. Bu yüzden her gün akşam yemeğinden sonra bol çamaşır suyu ile temizleyin.

2. Banyo Lavabosu

Banyo günlük olarak yüz yıkama, el yıkama, diş fırçalama gibi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Burada kalan artıklar hem biraz mide bulandırıcı hem de mikroplar için yaşam alanını oluşturabilir. Tertemiz bir lavaboda her ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

3. Tuvalet Kapağı ve Klozet

İnsan atıklarının doğruca temas etmesi nedeniyle en en en önemli yerlerden biridir. Gerekirse her gün çamaşır suyu ve gerekli temilik ürünleri ile temizlenmeli ve kapağı ise silinmelidir. Yeterince temizlenmezse enfeksiyon hastalıkların yayılma riskini arttırır.

4. Kapı Kolu

Gün boyunca sürekli temas etiğimiz kapı kolları, elimizdeki mikropları doğrudan başka bir insanın vücuduna taşıyabileceği yerlerden biridir. Özellikle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar buradan yayılır. Temiz bir bezle günlük olarak temizleyebilirsiniz.

5. Uzaktan Kumanda Temizliği

5. Uzaktan Kumanda Temizliği

Bu cihazlar ellerin sıkça dokunduğu yerlerden biridir. Ve sıkça yemek yerken ya da diğer aktiviteler sırasında kire maruz kalırlar ve yayılmaya da oldukça müsait yerlerdir. Temas yoluyla hastalık bulaştırmamak için hemen temizlenmelidir.

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6. Yemek Masası

Günlük yemek sırasında sıkça kullanıldığı için, yiyecek kalıntıları ve döküntüler burada birikebilir. Ayrıca yemeklerden dolayı yapış yapış olması da cabası... Her gün kullanıldıktan sonra bu masa temizlenmelidir.

7. Kesme Tahtaları

Çiğ et, sebze, tavuk gibi ürünler doğrudan temas ettiği için kesme tahtasının yüzeyi özenle temizlenmelidir. Düzenli olarak temizlenmezse çiğ et grubundaki yiyeceklerin bakterileri temiz sebze ve meyvelere bulaşabilir.

8. Çalışma Masası

Günlük çalışmalarınız için sıklıkla kullandığınız çalışma masaları kir yuvası olabilir... Çalışırken yemek yemeyi seviyorsanız yemek kırıntıları, silgi tozları, tozlar derken mikropların evi haline gelir. Çalışmalarınızdan sonra masanızı temizleyin.

9. Spor Ekipmanları

Spor ekipmanları, vücuda temas eder ve ter, vücut sıvıları da bu ekipmanlara bulaşır. Bu ıslak ekipmanlarda da bakteri yayılması kaçınılmaz bir hal alır. Temizlenmezse cilt enfeksiyonlarına kadar yol açabilir.

10. Çocuk Oyuncakları

Çocuklar oyuncaklarını sık sık ağızlarına götürürler ve dezenfekte edilmeyen oyuncaklar  da çocuklara hastalık bulaştırır. Gün boyu oyuncaklar kirli zeminlere temas eder. Yine düzenli temizlik yapılması gereken yerlerden biridir.

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