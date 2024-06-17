Her Gün Temizlemelisin! Hijyeni Çok Çok Önemli Olan 10 Yüzey
Her Gün Temizlemelisin! Hijyeni Çok Çok Önemli Olan 10 Yüzey
Hijyenin çok önemli olduğu ve her gün temizlenmesi gereken belli başlı yerler vardır. Bu yerlerde mikrop birikir ve sağlığınızın önünde bir engel teşhis eder. İşte o yerler...
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1. Mutfak Tezgahı
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2. Banyo Lavabosu
3. Tuvalet Kapağı ve Klozet
4. Kapı Kolu
5. Uzaktan Kumanda Temizliği
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