Her Gün Temizlemelisin! Hijyeni Çok Çok Önemli Olan 10 Yüzey

Mutfak tezgahı, yiyeceklerin hazırlandığı yer olması nedeniyle temizliğine en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir. Burada zararlı bakteriler birikebilir bu da sağlığınıza zarar verir. Bu yüzden her gün akşam yemeğinden sonra bol çamaşır suyu ile temizleyin.