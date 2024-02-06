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Her Gün Daha İyi Bir Versiyonun Olarak Uyanmak İçin Atman Gereken 10 Adım

etiket Her Gün Daha İyi Bir Versiyonun Olarak Uyanmak İçin Atman Gereken 10 Adım

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 14:16

Her yeni güne daha iyi bir versiyonunla uyanmak için bir fırsat olarak bakabilirsin. Hayatın senin elinde şekilleniyor ve bu şekillenme sürecinde küçük adımlar, büyük değişimlere dönüşebiliyor. Her gün, potansiyelini daha da keşfetmek ve günden güne daha iyi bir noktaya gelebilmek için hayatında atman gereken adımları sıraladık. İnsanlık için küçük ama senin için zamanla büyük olacak bu adımları atmaktan korkma!

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1. Sabah rutinine meditasyonu ekleyebilirsin.

Sabah uyandığında rutinine meditasyon ekleyerek günün devamında kendini daha iyi hissedebilirsin. Farkındalığının artması için kendi içine dönerek ruhunu dinlendirebilir ve zihnini açabilirsin.

2. Yapılacaklar listesi oluşturarak halletmen gereken işleri daha hızlı bitirebilirsin.

Gün içinde yapman gereken şeyleri önem sırasına göre listeleyip gününü daha verimli geçirebilirsin. İşlerini bitirmenin verdiği huzur ile hem zaman kazanabilirsin hem de kendine daha çok vakit ayırabilirsin.

3. Sosyal medyadan uzaklaşarak kendinle daha çok vakit geçirebilirsin.

Birçoğumuz sosyal medya uygulamalarını kullanıyoruz ve gün içinde kontrolsüz bir şekilde vakit harcadığımızda zaman kaybına yol açıyor. Bunun yerine telefonunu belirli saatlerde sessize alıp zamanını daha verimli bir şekilde değerlendirebilirsin.

4. Kahvaltı sofranı daha sağlıklı gıdalarla zenginleştirebilirsin.

4. Kahvaltı sofranı daha sağlıklı gıdalarla zenginleştirebilirsin.

Her ne kadar birçoğumuz kahvaltıyı atlasa da önemli öğünlerden biri olduğunu inkar edemeyiz. Kahvaltına pratik ve sağlıklı gıdalar ekleyerek vücudunu yormamış olacaksın ve dengeli beslenme konusunda yeni bir adım atmış olacaksın.

5. Yarım saat bile olsa spora zaman ayırabilirsin.

İster dışarıda yürüyüşe çık, ister spor salonunda ağırlık kaldır; vücudunun enerji harcamasına müsaade etmelisin. Yapacağın kısa ama etkili egzersizler ile beden ve ruh sağlığını günden güne koruyabilirsin.

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6. Ufkunu açan kitaplardan günde en az 10 sayfa okuyabilirsin.

Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için günde en az 10 sayfa kitap okumak gerekir. Kitap okumayı alışkanlık haline getirdiğinde ufkunun günden güne açıldığını ve o esnada hem dinlenip hem de yeni şeyler öğrendiğini fark edeceksin.

7. Günlük olumlamalar ile bakış açını pozitif hale getirip motivasyonunu artırabilirsin.

'Ben değerliyim.', 'İstediğim şeyleri elde edebiliyorum.', 'Kendime güveniyorum ve kendime ihtiyacım olan sevgiyi gösteriyorum.' gibi olumlamalar ile içsel motivasyon sağlayabilirsin. İlk başta pek etkili görünmeyebilir ama bir süre tekrarladıktan sonra etkisibni göreceğinden eminiz.

8. Günlük tutma alışkanlığı edinerek zihnini boşaltabilirsin.

Zihnimizde çeşitli düşüncelerin arasında kaybolduğumuz anlar olur. Bu düşünceleri kağıda dökmek, zihnini boşaltır ve düşüncelerini somut olarak günlüğünde okuyabilirsin. Günün belirli saatlerinde yazma alışkanlığı kazandığında zihninin nasıl rahatladığını göreceksin.

9. Başarılı olduğun alanları not alarak onları daha da geliştirmeye çalışabilirsin.

Hepimizin yetenekli olduğu alanlar vardır ve hepimiz farklı alanlarda kendimizi ilerletebiliriz. Becerikli olduğun konuları sırala ve onları nasıl geliştirebileceğin üzerinde düşünmeye başla. Yeteneklerini sıraladıkça 'Vay be, ben aslında gerçekten yetenekliymişim.' diyeceksin ve başarı konusunda kendine motivasyon sağlamış olacaksın.

10. Günün sonunda sahip olduğun şeyler için şükredebilirsin.

Kuşkusuz hepimiz zor günler geçirebiliyoruz. Kendimizi kötü hissettiğimiz ve çıkmaza girdiğimiz anlar kaçınılmaz oluyor. Ama günün sonunda gece uyumadan önce sahip olduğun şeyleri düşünerek kendini daha iyi hissedebilir ve en iyisine nasıl sahip olabileceğini düşünerek geleceğe daha çok umutla bakabilirsin.

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