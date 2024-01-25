Her Anını Değerlendirmek İsteyenlere: Temizlik Yaparken Dinleyebileceğiniz 10 Podcast
Her Anını Değerlendirmek İsteyenlere: Temizlik Yaparken Dinleyebileceğiniz 10 Podcast
Temizlik yaparken bir şeyler dinlemekten oldukça keyif duyuyorsanız podcastler tam sizin tarzınız diyebiliriz! Gülmekten yerlere yatacağınız, zaman zaman düşüneceğiniz hem komik hem de öğretici podcastleri sizin için derledik. Bir elimize bez alıp başlayalım...
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1. Psikolojik: "Temizlik Yapmak Terapi Olabilir Mi?"
2. Merdiven Altı Terapi: "Hayat Başka Türlü Yaşanır mı?"
3. Ortamlarda Satılacak Bilgi: "Zamanını İyi Yönet"
4. Kendine İyi Davran: "Ruh Yorgunluğu ve Aşırı Bunalmışlık Nasıl Geçer?"
5. Hayat Okulu: "Her Gencin Bilmesi Gereken Temizlik ve Bakım Tavsiyeleri"
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6. Psikopatika: "Rüyaların Gizemli Dünyası"
7. Meksika Açmazı: "Meksika Açmazı 071"
8. Podcastlendiniz: "Bu Hayatı İzlemeye Gelmedim"
9. Hiçbir Şey Tesadüf Değil: "Tarihte Yaşanabilecek En İyi Zaman"
10. Barış Özcan İle 111 Hz: "Minimal Yaşama Rehberi"
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