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Her Anını Değerlendirmek İsteyenlere: Temizlik Yaparken Dinleyebileceğiniz 10 Podcast

etiket Her Anını Değerlendirmek İsteyenlere: Temizlik Yaparken Dinleyebileceğiniz 10 Podcast

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 10:56

Temizlik yaparken bir şeyler dinlemekten oldukça keyif duyuyorsanız podcastler tam sizin tarzınız diyebiliriz! Gülmekten yerlere yatacağınız, zaman zaman düşüneceğiniz hem komik hem de öğretici podcastleri sizin için derledik. Bir elimize bez alıp başlayalım...

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1. Psikolojik: "Temizlik Yapmak Terapi Olabilir Mi?"

1. Psikolojik: "Temizlik Yapmak Terapi Olabilir Mi?"

Psikolojik, bu bölümde evde temizlik yapmanın rahatlatıcı etkileri ve nelerin 'terapi' olup olmayacağı üzerine konuşuyor!

2. Merdiven Altı Terapi: "Hayat Başka Türlü Yaşanır mı?"

2. Merdiven Altı Terapi: "Hayat Başka Türlü Yaşanır mı?"

Hayatı ezberden yaşadığını düşünenlerin ve bir çıkmazın içinde kaybolanların imdadına Merdiven Altı Terapi yetişiyor! Adresimiz belli, görevlerimiz belli, yiyeceklerimiz belli... Yaşamak istediğiniz gibi yaşasanız nasıl olurdu, hayatı yaşamanın başka bir yolu var mıdır?

3. Ortamlarda Satılacak Bilgi: "Zamanını İyi Yönet"

3. Ortamlarda Satılacak Bilgi: "Zamanını İyi Yönet"

Zaman akıp geçerken çoğu şey de aynı hızda avuçlarımızdan kayıyor. Yapılan planlar, ertelene ertelene unutulup gidiyor. Zamanımızı iyi yönetebilmek için neler yapmalıyız?

4. Kendine İyi Davran: "Ruh Yorgunluğu ve Aşırı Bunalmışlık Nasıl Geçer?"

4. Kendine İyi Davran: "Ruh Yorgunluğu ve Aşırı Bunalmışlık Nasıl Geçer?"

Beyhan Budak, podcast kanalının bu bölümünde her şeyin üst üste geldiği zamanlarda hissedilen ruh yorgunluğunun getirdiği aşırı bunalmışlıktan kurtulabilmenin nasıl mümkün olduğunu anlatıyor. İyi dinlemeler.

5. Hayat Okulu: "Her Gencin Bilmesi Gereken Temizlik ve Bakım Tavsiyeleri"

5. Hayat Okulu: "Her Gencin Bilmesi Gereken Temizlik ve Bakım Tavsiyeleri"

Genç bireyler için birtakım tavsiyelerde bulunan bu podcast kanalında yatak toplamaktan, duş almaya, ağız ve el hijyenine kadar her konuyu barındırıyor. Özellikle gençlerin kazanması gereken çok basit alışkanlıkların üstüne basılmış! Mutlaka bir göz atın.

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6. Psikopatika: "Rüyaların Gizemli Dünyası"

6. Psikopatika: "Rüyaların Gizemli Dünyası"

İnsanlık tarihi boyunca rüyalar, gizemlerle dolu bir alan oldu. Peki neden rüya görürüz? Rüyalar bize ne anlatır? Bu podcast, size rüyaların anlamı hakkında ilginç bilgiler veriyor. Rüyaların gizemini merak edenleri buraya alalım.

7. Meksika Açmazı: "Meksika Açmazı 071"

7. Meksika Açmazı: "Meksika Açmazı 071"

Ergenlikte yaşadığınız süper başarısız bir hikayeniz mutlaka vardır. Bir zaman makinesiyle geçmişe gitsen ve en yakın arkadaşının hayatı boyunca komada kalacağı bir kazayı engelleme fırsatın olsa ama bu durum hayatındaki eşinle karşılaşmama pahasına olsa, arkadaşını kurtarır mıydın? Bu podcastteki cevaplar oldukça ilginç.

8. Podcastlendiniz: "Bu Hayatı İzlemeye Gelmedim"

8. Podcastlendiniz: "Bu Hayatı İzlemeye Gelmedim"

'Ne zaman kanka mezara girince mi?' ya da 'Bu hayatı izlemeye gelmişiz.' cümlelerini sıkça kullanıyorsanız bu podscast tam size göre!

9. Hiçbir Şey Tesadüf Değil: "Tarihte Yaşanabilecek En İyi Zaman"

9. Hiçbir Şey Tesadüf Değil: "Tarihte Yaşanabilecek En İyi Zaman"

Kime sorsak şu an için tarihin en kötü zamanı ve bizler tarihin en talihsiz nesliyiz cevabını vereceklerdir. Fakat şu an içinde bulunduğumuz zaman yaşanabilecek en iyi zaman... Neden mi? Sizin için düşünmüşler!

10. Barış Özcan İle 111 Hz: "Minimal Yaşama Rehberi"

10. Barış Özcan İle 111 Hz: "Minimal Yaşama Rehberi"

Hayatın kalabalığı karar alma süreçlerimizi olumsuz etkileyebilir. Hayatımızdaki seçenekleri azaltmak ve sadeleşmek bu noktada iyi bir alternatif olabilir. Sade bir yaşam için hangi adımları atmalısınız?

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