Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hem Göze Hem Mideye Hitap Eden O Tarif: Chili Labneli Tavuk Salatası Nasıl Yapılır?

etiket Hem Göze Hem Mideye Hitap Eden O Tarif: Chili Labneli Tavuk Salatası Nasıl Yapılır?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 22:31

Tavuklu salataları seven ancak sürekli aynı tarifi tekrarlamaktan sıkılanlara sesleniyoruz! Hazır mısınız? Göbek marulunun yapraklarıyla doldurduğunuz salata kaselerinde yer açın çünkü şimdi yepyeni bir lezzet keşfetme vakti geldi!

Hazırsanız başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Chili Labneli Tavuk Salatası Tarifi

Chili Labneli Tavuk Salatası Tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 paket İçim Chili Labne 180 g

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1/2 su bardağı doğranmış turşu

  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

1. Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle tatlandırın ve ızgarada ya da tavada pişirin. Pişen tavukları soğumaya bırakın ve sonra ince şeritler halinde kesin. (Dilerseniz haşlayarak da pişirebilirsiniz)

2. Büyük bir kasede İçim Chili Labne peynirini, yoğurdu, doğranmış taze maydanozu, zeytinyağını ve limon suyunu karıştırın.

3. Hazırladığınız labne ve yoğurt karışımını tavuk parçalarıyla birleştirin ve iyice karıştırın.

4. Doğranmış turşuları tavuklu karışıma ekleyin ve hafifçe karıştırarak dağıtın.

5. Salatayı servis tabağına alın ve üzerini taze maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?