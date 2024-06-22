Hem Ekonomik Hem Kolay: Vizesiz Gidebileceğin En Güzel Balkan Şehirleri

Ah Kuzey Makedonya bizi bizden alıyorsun! Muhteşem manzaralara sahip olan bu şehirde büyüleyici mimari yapılara, kiliselere denk gelirsiniz. Antik zamandan kalma da yapılara sahip olan bu yer sizi hem doğal yönüyle hem de tarihi yönüyle etkisi altına alır. Ohrid Gölü, Aziz Yuhanna Kaneo Kilisesi, Samoil Kalesi, Antik Tiyatro gidip görmeniz gereken yerler arasında!