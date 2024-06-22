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Hem Ekonomik Hem Kolay: Vizesiz Gidebileceğin En Güzel Balkan Şehirleri

etiket Hem Ekonomik Hem Kolay: Vizesiz Gidebileceğin En Güzel Balkan Şehirleri

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 16:16

Gezerek görerek keşfetmek, manzaralar karşısında donup kalmak ve akışa kendinizi bırakarak dinlenmek istiyorsanız güzel bir tatil planı hazırlamanız gerekiyor. Bunun için size hem ekonomik açıdan sizi zorlamayacak hem de vize sorunu olmayan Balkan şehirleri ile geldik. Gelin beraber nerelere gidebileceğinize bakalım!

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1. Sarajevo

1. Sarajevo

Bosna-Hersek'te bulunan bu şehir bol bol tarihi yer görebileceğiniz bir yer. Eskiden kalma mimari yapılarının estetik tarzları size ilham verecek ve canlı sokakları sayesinde eğlenebileceksiniz. Ayrıca doğasının vermiş huzur sizi dinlendirecektir. Başçarşı, Gazı Hüsrev Bey Camii, Latin Köprüsü ve Sebil Çeşmesi ziyaret etmeniz gereken yerlerden!

2. Üsküp

2. Üsküp

Kuzey Makedonya'nın bebeği olan bu yer yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin yerleşim yeri olmuştur. Bu yüzden dokunduğunuz her yer sizi eski zamana götürür. Yapılarının güzelliğinin yanında doğal güzellikleri ile de sizi büyüler. Taşköprü, Üsküp Kalesi, Meydan'ı gezmeyi unutmayın!

3. Belgrad

3. Belgrad

Sırbistan'ın önemli şehirlerinden olan Belgrad size eğlenceli bir gece hayatı sunar. Gezip göreceğiniz yerlerin olmasının yanı sıra enerjinizi atabileceğiniz birçok mekan bulunur. E tabii bir de doğal güzellikler eklenince mükemmel bir tatil yapmış olursunuz. Kalemegdan, Aziz Sava Katedrali, Knez Mihailova Caddesi, Ada Ciganlija gezebileceğiniz yerler arasında. Giderseniz bizden selam söylemeyi unutmayın...

4. Tiran

4. Tiran

Arnavutluk'un başkenti olan Tiran'da renkli binalarla ve sıcacık insanlarla karşılaşırsınız. Canlı bir yapısı olan Tiran'da Skenderberg Meydanı, Ethem Bey Camii, Bunk'Art Müzesi ve Tiran Piramidi bulunuyor. Hem kültürünü öğrenmiş olur hem de bolca eğlenirsiniz.

5. Podgorica

5. Podgorica

Karadağ'ın başkenti olan Podgorica tam dinlenebileceğiniz bir yer. Doğal güzellikleri arasında sakin ve huzurlu günler geçirebilirsiniz. Geri döndüğünüzde sinir ve stresinizin yok olduğunu görürsünüz. Milenyum Köprüsü, Ribnica Nehri, Aziz George Kilisesi'ni gidip görebilirsiniz.

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6. Priştine

6. Priştine

Kosova'da yer alan bu şehir genç bir oluşuma sahiptir. Genç olan ya da genç hissedenlerin gidebileceği bu yerde modern yapıların yanı sıra tarihi yapılara rastlayabilirsiniz. Germia Parkı'nda dinlenmek, Ulusal Kütüphanesi'nde ufkunuzu genişletmek, Fatih Camii'de tarihi görmek istiyorsanız gitmeniz gereken yer Priştine!

7. Mostar

7. Mostar

Yine Bosna-Hersek'in naif bir şehri ile geldik... Eski yapılarıyla ünlü olan ve etkileyici hikayelere sahip bu şehrin sizi sakinleştireceğini biliyoruz. Mostar Köprüsü, Eski Pazar yeri ve Blagaj Tekkesi sizi başka dünyalara götürebilir.

8. Ohrid

8. Ohrid

Ah Kuzey Makedonya bizi bizden alıyorsun! Muhteşem manzaralara sahip olan bu şehirde büyüleyici mimari yapılara, kiliselere denk gelirsiniz. Antik zamandan kalma da yapılara sahip olan bu yer sizi hem doğal yönüyle hem de tarihi yönüyle etkisi altına alır. Ohrid Gölü, Aziz Yuhanna Kaneo Kilisesi, Samoil Kalesi, Antik Tiyatro gidip görmeniz gereken yerler arasında!

9. Novi Sad

9. Novi Sad

Sırbistan'ın büyük şehirlerinden biri olan bu yer sizi kültür yolculuğuna çıkaracak. Tuna nehrinin kıyısında yer alması kültürel açıdan kendisini geliştirmesini sağlamıştır. Petrovaradin Kalesi, Novi Sad Katedrali, Dunavska Caddesi, Fruska Gora Ulusal Parkı'nı ziyaret ederek hem doğal güzelliğe hem de tarihi yapılara doyarsınız.

10. Plovdiv

10. Plovdiv

Bulgaristan'da yer alan Plovdiv Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bu yüzden tarihi açıdan zengin bir yapısı vardır. Sanat etkinlikleri ile de size ilham verecek Plovdiv'i gezmelisiniz! Antik Tiyatrosu, Nebet Tepesi, Roma Stadyumu sizi büyüleyecektir...

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