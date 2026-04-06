Hem Çıtır Hem Sağlıklı Patates Kızartmanın Formülü Bulundu

Sadece mikrodalga kullanıldığında ortaya çıkan 'yumuşak ve haşlama benzeri' doku sorunu ise, işlemin geleneksel kızartma ile aynı anda yapılmasıyla aşılıyor. Sonuç; dışı altın sarısı ve çıtır, içi yumuşak ama yağa boğulmamış bir lezzet.

Projenin başındaki isim Pawan Singh Takhar, tüketicilerin psikolojik bir ikilemde olduğunu belirtiyor: 'Herkes sağlıklı yemek istiyor ama konu patates kızartması olunca damak tadı mantığın önüne geçiyor.' Takhar’a göre bu yöntem, obezite ve hipertansiyon gibi riskleri minimize ederken, insanların vazgeçemediği o kızartma keyfini korumayı hedefliyor.

Current Research in Food Science dergisinde yayımlanan bu çalışma, yakın gelecekte hem fast food zincirlerinde hem de ev tipi mutfak cihazlarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.