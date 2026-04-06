Hem Çıtır Hem Sağlıklı Patates Kızartmanın Formülü Bulundu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2026 - 17:50

Patates kızartması tutkunları için beklenen haber nihayet geldi! Illinois Üniversitesi’nden bilim insanları, geleneksel kızartma yöntemini mikrodalga teknolojisiyle birleştirerek yağ oranını minimuma indirmeyi başardı. Hem o bildiğimiz çıtırlığı koruyan hem de kalorisi düşürülmüş bu yeni yöntem, fast food dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. İşte vicdan azabı çekmeden kızartma yemenin bilimsel formülü...

Çıtır çıtır ama bir o kadar da sağlıklı patates kızartması mümkün!

Dünyanın en popüler atıştırmalığı olan patates kızartması, artık vicdan azabı çekmeden tüketilebilecek. Illinois Üniversitesi araştırmacıları, yıllardır çözülemeyen 'lezzetli ama sağlıksız' ikilemine son verecek yeni bir teknoloji üzerinde imza attı. Geleneksel kızartma yöntemini mikrodalga teknolojisiyle birleştiren bu yeni formül, patatesin o meşhur çıtırlığını bozmadan yağ oranını ciddi ölçüde düşürüyor.

Peki, bu sistem nasıl çalışıyor? Araştırmanın merkezinde 'pozitif basınç' ilkesi yer alıyor. Mikrodalga enerjisi, patatesin içindeki su moleküllerini hızla harekete geçirerek yoğun bir buhar çıkışı sağlıyor. Bu buhar çıkışı, kızgın yağın patatesin gözeneklerinden içeri sızmasını engelleyen bir kalkan görevi görüyor.

Sadece mikrodalga kullanıldığında ortaya çıkan 'yumuşak ve haşlama benzeri' doku sorunu ise, işlemin geleneksel kızartma ile aynı anda yapılmasıyla aşılıyor. Sonuç; dışı altın sarısı ve çıtır, içi yumuşak ama yağa boğulmamış bir lezzet.

Projenin başındaki isim Pawan Singh Takhar, tüketicilerin psikolojik bir ikilemde olduğunu belirtiyor: 'Herkes sağlıklı yemek istiyor ama konu patates kızartması olunca damak tadı mantığın önüne geçiyor.' Takhar’a göre bu yöntem, obezite ve hipertansiyon gibi riskleri minimize ederken, insanların vazgeçemediği o kızartma keyfini korumayı hedefliyor.

Current Research in Food Science dergisinde yayımlanan bu çalışma, yakın gelecekte hem fast food zincirlerinde hem de ev tipi mutfak cihazlarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
