Helikopterden Atlayan Katy Perry'den Disney Efsanesi Miley'e 13 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Paylaşımları
Helikopterden Atlayan Katy Perry'den Disney Efsanesi Miley'e 13 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Paylaşımları
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Emrata
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Kendall Jenner
Georgina Rodríguez
Kendall Jenner
Katy Perry
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Romeo Beckham
Ashley Tisdale
Adriana Lima
Jessie J
Miley Cyrus
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Bella Thorne
Ariana Grande
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