Hazine'den Dev Ceza: Demir Çelik Sektöründe 2 Firmaya Ceza Yağdı
Hazine'den Dev Ceza: Demir Çelik Sektöründe 2 Firmaya Ceza Yağdı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerini tamamlarken, demir-çelik sektöründeki 2 firmaya rekor ceza kesti.
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Maliye'nin sektörlerde tek tek yaptığı incelemelerde rekor ceza geldi.
Demir çelik sektöründe, bakanlık yetkilileri denetimlerde sayımlar da yapıyor.
Kaynaklar, iki büyük firmaya yaklaşık 7 milyar TL vergi cezası kesildiğini belirtirken, demir çelik piyasasına özel önem veriliyor.
İnşaatlarda kullanılan demirler için de üretimden son kullanıma süreci izleyen "inşaat demiri izleme sistemi" bu kapsamda yer alıyor.
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