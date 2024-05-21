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Hazine'den Dev Ceza: Demir Çelik Sektöründe 2 Firmaya Ceza Yağdı

Hazine'den Dev Ceza: Demir Çelik Sektöründe 2 Firmaya Ceza Yağdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.05.2024 - 10:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerini tamamlarken, demir-çelik sektöründeki 2 firmaya rekor ceza kesti.

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Maliye'nin sektörlerde tek tek yaptığı incelemelerde rekor ceza geldi.

Maliye'nin sektörlerde tek tek yaptığı incelemelerde rekor ceza geldi.

Demir-çelik sektöründe bulunan 2 firmaya 7 milyar TL vergi incelemesi cezası kesilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da incelemelerine devam ediyor. yapıyor.

Demir çelik sektöründe, bakanlık yetkilileri denetimlerde sayımlar da yapıyor.

Demir çelik sektöründe, bakanlık yetkilileri denetimlerde sayımlar da yapıyor.

CNNTürk'ün haberine göre, demir çelik piyasasında manipülasyonla fiyat istikrarının bozulması, sektörde tekelleşme oluşturulması, paravan şirketlerle sahte faturalar ve kamunun zararına yol açmak ve haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik yapılan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemeleri sonlandı.

Kaynaklar, iki büyük firmaya yaklaşık 7 milyar TL vergi cezası kesildiğini belirtirken, demir çelik piyasasına özel önem veriliyor.

Kaynaklar, iki büyük firmaya yaklaşık 7 milyar TL vergi cezası kesildiğini belirtirken, demir çelik piyasasına özel önem veriliyor.

Maliye, demir-çelik sektöründeki denetimleriyle piyasayı yakından takip ediyor.

İnşaatlarda kullanılan demirler için de üretimden son kullanıma süreci izleyen "inşaat demiri izleme sistemi" bu kapsamda yer alıyor.

İnşaatlarda kullanılan demirler için de üretimden son kullanıma süreci izleyen "inşaat demiri izleme sistemi" bu kapsamda yer alıyor.

Büyük üretici firmalarda Vergi Müfettişleri fiili sayımlar da yaparken, bu denetimlerin ve sayımların sürekli olacağı belirtildi.

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