Hayvanlar Aleminin Ne Kadar Büyüleyici Olduğunu Görmenizi Sağlayacak 15 Belgesel

Yapım Yılı: 2020

IMDB Puanı: 8.1

Oldukça duygusal bir belgesel olan 'My Octopus Teacher' su altı dünyasına, özellikle de ahtapotlara bakış açısını değiştiren ödüllü bir yapım. Belgesel, her gün, Güney Afrika'daki evinin yakınlarında dalmaya giden Craig Foster'ın, bir gün bir ahtapota denk gelmesiyle başlıyor. Zamanla bu dalışları rutine bağlayan Foster, ahtapot ile arasında duygusal bir ilişki geliştiriyor. İnsan-doğa arası bağı gözler önüne seren yapım, bir insanın, ahtapotun güvenini kazandıktan sonra tanıklık ettiği sıra dışı görüntülerle devam ederek izleyici etkilemeyi başarıyor.

Güvenini kazandığı ahtapotun ona açtığı sırları, ona öğrettikleri ve onunla kurduğu ilişki hem kabinize hem de ruhunuza dokunacak.