Hayvan Düşmanları Tarafından Hedef Gösterilen Necla Teyze'ye Yıllar Önce Yapılan Yardımın Görüntüleri

Hayvansever Necla Teyze olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün yangında hayatını kaybetmesi herkesi derin bir üzüntüye soktu. Bazı çevrelerin yaşlı kadını hedef göstermesi ise kundaklama şüphesini gündeme getirdi. Necla Teyze'nin daha önce Haluk Levent aracılığıyla bir eve yerleştirildiği, ancak o evden ayrıldığı iddia edildi. Necla Teyze'ye yapılan yardımın 5 yıl önceki görüntüleri detaylarda 👇