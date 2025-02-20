Hayvan Düşmanları Tarafından Hedef Gösterilen Necla Teyze'ye Yıllar Önce Yapılan Yardımın Görüntüleri
Hayvan Düşmanları Tarafından Hedef Gösterilen Necla Teyze'ye Yıllar Önce Yapılan Yardımın Görüntüleri
Hayvansever Necla Teyze olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün yangında hayatını kaybetmesi herkesi derin bir üzüntüye soktu. Bazı çevrelerin yaşlı kadını hedef göstermesi ise kundaklama şüphesini gündeme getirdi. Necla Teyze'nin daha önce Haluk Levent aracılığıyla bir eve yerleştirildiği, ancak o evden ayrıldığı iddia edildi. Necla Teyze'ye yapılan yardımın 5 yıl önceki görüntüleri detaylarda 👇
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Sosyal medyada Necla Teyze olarak bilinen ve hayvanseverliği ile tanınan Ülker Güleryüz (81), geçtiğimiz gün evinin yanması sonucu hayatını kaybetmişti.
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Onlarca kediye ve köpeğe tüm sevgisiyle bakan Necla Teyze'nin evinde tüpgaz ya da ocak kullanmadığı komşuları tarafından ifade edildi.
Yaşlı kadının evinde tüpgaz bulundurmaması ve daha önce bazı insanlar tarafından sosyal medyada hedef gösterilmesi de kundaklama şüphesini güçlendirdi. Necla Teyze'nin evinin yanmasına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından böyle kaydedildi.
Hayvansever kadını bazı hesaplar şu şekilde hedef göstermişti 👇
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2020 yılında ise Necla Teyze'nin Haluk Levent aracılığı ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimiyle bir apartman dairesine yerleştirildiği ortaya çıktı.
Ancak iddiaya göre Necla Teyze bu evden daha sonra ayrıldı. Belediye tarafında bakımevine de yerleştirilen Necla Teyze'nin yine kendi isteğiyle bakımevinden de ayrıldığı iddia ediliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da "Bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde açıklama yaptı.
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