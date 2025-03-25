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Hayri Çulhacı Kimdir? Sabancı Holding'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı'nın Biyografisi

Hayri Çulhacı Kimdir? Sabancı Holding'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı'nın Biyografisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 10:03

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'te yönetim kurulu başkanı değişiyor. 21 yıldır bu görevi üstlenen Güler Sabancı görevinden ayrılıyor. Yerine gelen isim ise Hayri Çulhacı oldu. Hayri Çulhacı, güncel olarak Sabancı Holding yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyordu.

Peki Hayri Çulhacı kimdir, nereli?

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Hayri Çulhacı Kimdir?

Hayri Çulhacı Kimdir?

Hayri Çulhacı, Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş ve yüksek lisans derecesini 1986 yılında İşletme (MBA) dalında ABD’de Northeastern Üniversitesi’nden almıştı. 

Çulhacı, ilk olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde görev aldı. 1979 ve 1990 yılları arasında Hesap Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Çulhacı, 1990 yılında Akbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği yapmaya başladı. 2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 

2020 yılında ise emekli oldu. Güncel olarak Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alıyordu.

Güler Sabancı Kimdir, Neden Görevini Bıraktı?

Güler Sabancı Kimdir, Neden Görevini Bıraktı?

Güler Sabancı, Sakıp Sabancı’nın yaşamını yitirdiği 2004'ten bu yana Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstleniyordu. 

Güler Sabancı, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu ve Sabancı ailesinde yer alsa da fabrikaya giren ilk kadın olmayı başardı. Öyle ki Güler Sabancı'nın holdingin başına geçmesiyle, ilk kez bir kadının böylesine önemli bir göreve geldiği görüldü.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, Güler Sabancı Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine ise devam edecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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