Hayri Çulhacı Kimdir? Sabancı Holding'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı'nın Biyografisi
Hayri Çulhacı Kimdir? Sabancı Holding'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı'nın Biyografisi
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'te yönetim kurulu başkanı değişiyor. 21 yıldır bu görevi üstlenen Güler Sabancı görevinden ayrılıyor. Yerine gelen isim ise Hayri Çulhacı oldu. Hayri Çulhacı, güncel olarak Sabancı Holding yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyordu.
Peki Hayri Çulhacı kimdir, nereli?
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Hayri Çulhacı Kimdir?
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Güler Sabancı Kimdir, Neden Görevini Bıraktı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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