Hayri Çulhacı Kimdir? Sabancı Holding'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı'nın Biyografisi

Güler Sabancı, Sakıp Sabancı’nın yaşamını yitirdiği 2004'ten bu yana Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstleniyordu.

Güler Sabancı, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu ve Sabancı ailesinde yer alsa da fabrikaya giren ilk kadın olmayı başardı. Öyle ki Güler Sabancı'nın holdingin başına geçmesiyle, ilk kez bir kadının böylesine önemli bir göreve geldiği görüldü.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, Güler Sabancı Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine ise devam edecek.