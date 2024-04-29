Hayranlarına Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: MaNga Grubunun Solisti Ferman Akgül Kopenhag'a Taşındı
Hayranlarına Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: MaNga Grubunun Solisti Ferman Akgül Kopenhag'a Taşındı
MaNga grubunun solisti Ferman Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kopenhag'a taşındığını duyurdu. Taşınma kararının eşi Bettina Kuperman'a gelen iş teklifi nedeniyle alındığını söyleyen Akgül, albüm ve konser çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
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MaNga grubunun solisti Ferman Akgül, ailesiyle birlikte Kopenhag'a taşındığını açıkladı.
Taşınma haberini sosyal medya hesabından duyuran Akgül, 'Bettina'ya kariyeri için önemli olabilecek bir iş teklifi gelince kaçırmasını istemedim. Yıllarca o beni destekledi. Sıra bende. Çocukların da ortaokulda buraya gelmesi gerekiyordu zaten. ' dedi.
Turneler ve stüdyo çalışmaları için Türkiye'ye geleceğini söyleyen Akgül 'Yazları hep Türkiye'de olacağız. Ülkemizden kopmamız mümkün değil. Hatta bu yaz maNga yeni albüm şarkı şeçmelerine de başlayacağımızın müjdesini vereyim. Şimdilik bu kadar. Konserlerde görüşmek dileğiyle.' açıklamasında bulundu.
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