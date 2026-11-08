Biri 65 Diğeri 67 Yaşında: Hakan Peker ve Abisi Zafer Peker Gençlere Taş Çıkarıyor

Görüntüler, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun paylaşımıyla bambaşka bir boyut kazandı. Yılancıoğlu, kardeşlerin karesini alıntılayarak bu örneklerin ilgilendiği alanı tam olarak yansıttığını yazdı.

Yıllardır genetiğin en az çevresel faktörler kadar önemli olduğunu savunduğunu belirten Yılancıoğlu, yeni yayımlanan prestijli bir bilimsel çalışmanın da bunu kanıtladığını söyledi. Profesöre göre yaşlanma hızı ve yaşam süresi doğduğumuz anda genlerimize yazılı ve bu etki yüzde 50'nin üzerine çıkabiliyor.

Yılancıoğlu, önümüzdeki yıllarda genetik kodların bilinmesinin çok önemli olacağını, insanların hayatlarını bu kodlara göre tasarlayacağını da ekledi. Bir takipçinin 'Asıl dikkat edilmesi gereken anneleri' yorumuna ise 'Genetik oradan geliyor işte' diye yanıt verdi.