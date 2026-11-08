Biri 65 Diğeri 67 Yaşında: Hakan Peker ve Abisi Zafer Peker Gençlere Taş Çıkarıyor
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Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker, annelerini ziyaret ettikleri kahvaltı karesiyle gündem oldu. Biri 67, biri 65 yaşındaki kardeşlerin genç görünümü sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu ise kardeşleri, yaşlanmada genetiğin belirleyici olduğuna örnek gösterdi. Ancak bu yorum herkesi ikna etmedi.
67 yaşındaki Zafer Peker ve 65 yaşındaki Hakan Peker, annelerine kahvaltıya giderek kameralara birlikte poz verdi.
Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Peker kardeşleri yaşlanmada genetiğin belirleyici rolüne örnek olarak gösterdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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