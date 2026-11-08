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Biri 65 Diğeri 67 Yaşında: Hakan Peker ve Abisi Zafer Peker Gençlere Taş Çıkarıyor

Biri 65 Diğeri 67 Yaşında: Hakan Peker ve Abisi Zafer Peker Gençlere Taş Çıkarıyor

Magazin
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 09:44
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Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker, annelerini ziyaret ettikleri kahvaltı karesiyle gündem oldu. Biri 67, biri 65 yaşındaki kardeşlerin genç görünümü sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu ise kardeşleri, yaşlanmada genetiğin belirleyici olduğuna örnek gösterdi. Ancak bu yorum herkesi ikna etmedi.

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67 yaşındaki Zafer Peker ve 65 yaşındaki Hakan Peker, annelerine kahvaltıya giderek kameralara birlikte poz verdi.

67 yaşındaki Zafer Peker ve 65 yaşındaki Hakan Peker, annelerine kahvaltıya giderek kameralara birlikte poz verdi.

Peker kardeşler, anneleri Sabahat Tekin'i ziyaret ederek onunla birlikte kahvaltı yaptı. Paylaşılan karelerde iki kardeşin dinç ve genç görünümü dikkat çekti.

Aralarında yalnızca iki yaş bulunan kardeşlerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kareleri görenlerin büyük kısmı, ikilinin yaşını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Üstelik dikkatleri üzerine çeken yalnızca kardeşler olmadı. Takipçilerin bir kısmı, 80 yaşını geçtiği belirtilen annelerinin de yaşını göstermediğini fark etti.

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Peker kardeşleri yaşlanmada genetiğin belirleyici rolüne örnek olarak gösterdi.

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Peker kardeşleri yaşlanmada genetiğin belirleyici rolüne örnek olarak gösterdi.

Görüntüler, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun paylaşımıyla bambaşka bir boyut kazandı. Yılancıoğlu, kardeşlerin karesini alıntılayarak bu örneklerin ilgilendiği alanı tam olarak yansıttığını yazdı.

Yıllardır genetiğin en az çevresel faktörler kadar önemli olduğunu savunduğunu belirten Yılancıoğlu, yeni yayımlanan prestijli bir bilimsel çalışmanın da bunu kanıtladığını söyledi. Profesöre göre yaşlanma hızı ve yaşam süresi doğduğumuz anda genlerimize yazılı ve bu etki yüzde 50'nin üzerine çıkabiliyor.

Yılancıoğlu, önümüzdeki yıllarda genetik kodların bilinmesinin çok önemli olacağını, insanların hayatlarını bu kodlara göre tasarlayacağını da ekledi. Bir takipçinin 'Asıl dikkat edilmesi gereken anneleri' yorumuna ise 'Genetik oradan geliyor işte' diye yanıt verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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