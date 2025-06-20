Hayatsız İnsanların Küçük Hesapları
Bazen düşünüyorum da acaba bazı insanlar sabah uyanınca “Bugün kimin hayatına sızsam da kendimi var hissetsem?” diye mi başlıyor güne? Bir eylem planı, belki bir kahve eşliğinde hazırlanmış strateji hazırlıyorlarmış gibi.
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Hayatsız insan olmak çetrefilli.
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Sevgiye tahammülü olmayanın, sevgi görene alerjisi olur.
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