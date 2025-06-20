Hayatsız İnsanların Küçük Hesapları

Hedef, başkasının huzuruna damla damla şüphe akıtmak çünkü kendi hayatı öyle sessiz ki başkasının gürültüsüne tutunarak yaşıyor. Çünkü kendi hayatında ne bir neşe yankısı var ne de anlamlı bir uğultu. İçinde çırılçıplak bir sessizlik geziniyor. İşte o yüzden, başkasının iniş çıkışlarına çengel atıyor. Kimi zaman kıskançlıkla, kimi zaman lafla, kimi zaman da tesadüf süsü verilmiş hesap oyunlarıyla...

O gürültüye tutunmak, bir çeşit nefes borusu gibi onun için. Kendi durağanlığının boğuntusunda, başkasının hareketini oksijen sanıyor. Ne zaman biri sevilse ne zaman biri huzurlu olsa hemen o alana yanaşıyor. Çünkü başkalarının sevilmesi ona kendi sevgisizliğini hatırlatıyor. Kıymetli olan her şeyin içinde biraz kendi yoksunluğunu görüyor. İçten içe de farkında ki başkasının hayatına tutunarak yaşamak, başkasının kaleminden kendi adını yazmaya çalışmak gibi. Mürekkep sana ait olmadıkça o cümle zaten silinip gitmez mi?

Bu küçük kurnazlıklarıyla küçük hesap kişisi, kendi hayatının merkezinde olmayınca başkasının kıyısında yaşıyor. Kıyıdan kıyıya laf atıyor ama suya taş atan hep kendisi olduğunu unutup halkaları başkasına mal ediyor. Hayatsızlık bir seçim. Ve bu seçimi yapanlar, başkalarının hayatında figüranlık yaparak başrol gibi davranmaya çalışıyorlar. Oyunun sonunda ise sadece bir dipnot olarak anılacaklarını bilmeden: “Bir ara da böyle biri vardı.” Kötülüklerle anılmayı kendine nasıl layık görür insan?