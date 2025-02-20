Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?

Hayatından çıkarman gereken şey sosyal medya! Tabii ki tamamen çıkar demiyoruz ama bir sosyal medya detoksu sana da çok iyi gelir. Her an bildirimler ve sürekli çevrimiçi olma isteği, seni hem zihinsel hem de duygusal olarak yoruyor. Daha az ekran süresi, daha fazla huzur ve gerçek anların tadını çıkarma fırsatı sunabilir. Kendine sosyal medyadan biraz uzaklaşmak için zaman tanı ve anın tadını çıkar!