Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?
Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?
Senin hayatından çıkartman gereken şey ne? Sen bize hayatını, yeme alışkanlıklarını, hayallerini, günlük rutinini anlat biz de sana hayatından çıkarttığında daha mutlu olacağın o şeyi söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Sabahları uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey ne?
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2. Bu cümlelerden hangisini daha sık kullanıyorsun?
3. En sevdiğin hafta sonu aktivitesi nedir?
4. Uyumadan önce genelde napıyorsun?
5. Telefonunun bildirimleri açık mı?
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6. Nasıl bir ortamda daha rahat çalışıyorsun?
7. Bunlardan hangisi en sevdiğin içecek?
8. Son olarak hangi yemek tarzı sana daha yakın geliyor?
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