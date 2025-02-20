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Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?

etiket Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 13:01

Senin hayatından çıkartman gereken şey ne? Sen bize hayatını, yeme alışkanlıklarını, hayallerini, günlük rutinini anlat biz de sana hayatından çıkarttığında daha mutlu olacağın o şeyi söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Sabahları uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey ne?

2. Bu cümlelerden hangisini daha sık kullanıyorsun?

3. En sevdiğin hafta sonu aktivitesi nedir?

4. Uyumadan önce genelde napıyorsun?

5. Telefonunun bildirimleri açık mı?

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6. Nasıl bir ortamda daha rahat çalışıyorsun?

7. Bunlardan hangisi en sevdiğin içecek?

8. Son olarak hangi yemek tarzı sana daha yakın geliyor?

Kesinlikle sosyal medya!

Hayatından çıkarman gereken şey sosyal medya! Tabii ki tamamen çıkar demiyoruz ama bir sosyal medya detoksu sana da çok iyi gelir. Her an bildirimler ve sürekli çevrimiçi olma isteği, seni hem zihinsel hem de duygusal olarak yoruyor. Daha az ekran süresi, daha fazla huzur ve gerçek anların tadını çıkarma fırsatı sunabilir. Kendine sosyal medyadan biraz uzaklaşmak için zaman tanı ve anın tadını çıkar!

Kesinlikle şeker!

Kesinlikle şeker!

Hayatından çıkarman gereken şey şeker! Tatlılar ve hızlı atıştırmalıklar, enerjini anlık olarak yükseltiyor olabilir, ancak uzun vadede seni yavaşlatıyor. Daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam için şeker tüketimini azaltarak enerjini daha kalıcı ve doğal kaynaklardan almayı deneyebilirsin. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi hissedeceksin!

Kesinlikle telaş ve endişe!

Kesinlikle telaş ve endişe!

Hayatından çıkarman gereken şey telaş ve endişe! Her zaman her şeye yetişmeye çalışmak seni yoruyor olabilir. Biraz durup nefes almak ve hayatı daha sakin bir şekilde ele almak, hem zihinsel sağlığın hem de genel mutluluğun için daha iyi olabilir. Rahatla ve hayatın tadını çıkarmaya odaklan!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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Kesinlikle telaş ve endişe!