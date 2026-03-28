Hastaneye Kaldırılan Cengiz Kurtoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.03.2026 - 16:31

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, hastaneye kaldırıldığı haberiyle sevenlerini korkutmuştu. İki damarında tıkanıklık tespit edilen usta sanatçıdan beklenen açıklama ise gecikmedi. Kurtoğlu, yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurarak hayranlarının yüreğine su serpti.

Arabesk ve fantezi müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Cengiz Kurtoğlu, yıllardır dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

“Duyanlara Duymayanlara”, “Saklı Düşler” ve “Hain Geceler” gibi unutulmaz parçalarıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen usta sanatçı, güçlü yorumu ve sahne performanslarıyla hala büyük ilgi görüyor. Ancak geçtiğimiz gün Kurtoğlu’nun hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini bir hayli endişelendirdi.

Dün ortaya çıkan bilgilere göre Cengiz Kurtoğlu, ani gelişen bir sağlık sorunu nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk etapta burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvuran sanatçının durumu kısa sürede magazin gündemine oturmuştu.

İki damarında tıkanıklık olduğu tespit edilen Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.

'Değerli sevenlerim;

Öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımız ve hastane personelimize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim, sevgiyle..'

Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
