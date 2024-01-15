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Hastaneler Dolup Taştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan Uyarı Geldi

Hastaneler Dolup Taştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan Uyarı Geldi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.01.2024 - 23:08

Havaların soğuması ile birlikte son günlerde üst solunum yolu şikayetleri arttı. Hastanelerin acil servislerinde aşırı yoğunluk yaşandığı belirtilirken gündemdeki salgınla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara açıklamada bulundu.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ateş Kara'nın üst solunum yolu şikâyetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirmesini aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ateş Kara'nın üst solunum yolu şikâyetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirmesini aktardı.

Kara, RSV virüsü, influenza ve koronavirüse dikkat çekerek hijyen uyarısı yaptı. Hastalık bulgusu olanların maske takmasını tavsiye etti.

Kara, hafife alınmamalı dedi.

Kara, hafife alınmamalı dedi.

“Bu son aylarda çevremizde çok sayıda hasta, hastane başvurularında da artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların nispeten fazla görüldüğünü biliyoruz. Söz konusu tabloda üç ana faktör etkilidir. Bu faktörlerden biri, solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür. Diğeri, İnfluenza yani griptir. Bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de, risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı.'

Hijyene önem göstermenin gerekli olduğunu ifade etti.

Hijyene önem göstermenin gerekli olduğunu ifade etti.

'Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekânlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için, elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikâyetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir.”

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