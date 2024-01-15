Hastaneler Dolup Taştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan Uyarı Geldi

“Bu son aylarda çevremizde çok sayıda hasta, hastane başvurularında da artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların nispeten fazla görüldüğünü biliyoruz. Söz konusu tabloda üç ana faktör etkilidir. Bu faktörlerden biri, solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür. Diğeri, İnfluenza yani griptir. Bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de, risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı.'