Hastaneler Dolup Taştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan Uyarı Geldi
Hastaneler Dolup Taştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan Uyarı Geldi
Havaların soğuması ile birlikte son günlerde üst solunum yolu şikayetleri arttı. Hastanelerin acil servislerinde aşırı yoğunluk yaşandığı belirtilirken gündemdeki salgınla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara açıklamada bulundu.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ateş Kara'nın üst solunum yolu şikâyetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirmesini aktardı.
Kara, hafife alınmamalı dedi.
Hijyene önem göstermenin gerekli olduğunu ifade etti.
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