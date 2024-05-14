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Hastane Randevusu Nasıl Onaylanır? MHRS'de 'Onaylı Randevu' Nasıl İptal Edilir? İşte Yeni Sistemin Özellikleri

Hastane Randevusu Nasıl Onaylanır? MHRS'de 'Onaylı Randevu' Nasıl İptal Edilir? İşte Yeni Sistemin Özellikleri

MHRS Sağlık Bakanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.05.2024 - 13:15

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni dönem başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 'Onaylı Randevu' sistem, 13 Mayıs 2024 tarihinde devreye girdi. Bu tarihten itibaren alınan randevularda vatadaşların, randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar randevularını onaylamaları gerekecek. Peki, MHRS onaylı randevu nedir? MHRS randevu onayı nasıl yapılır? 

İşte, detaylar...

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Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi, 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başladı.

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi, 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başladı.

'Onaylı Randevu' döneminin başlamasıyla birlikte hastalar, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya 'ALO 182' çağrı merkezinden randevu oluşturduktan sonra onay işlemini yapmalılar. Onay işlemi için belirtilen tarihi geçirenlerin randevusu iptal edilecek. 

Peki, MHRS randevu onayı nasıl verilecek? 👇

MHRS Randevusu Nasıl Alınacak?

MHRS Randevusu Nasıl Alınacak?

MHRS randevusu için aşağıdaki basamakları takip etmeniz yeterli olacaktır: 

  • MHRS'nin resmi web sayfası olan mhrs.gov.tr'ye gidin 

  • T.C. Kimlik Numaranız ile MHRS şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın. 

  • Sisteme giriş yaptıktan sonra, randevu almak istediğiniz il ve ilçeyi belirleyin. 

  • Ardından, randevu almak istediğiniz hastane ve bölümü seçin. Bu seçimlerin ardından, tercih ettiğiniz doktoru seçebilirsiniz. Doktor seçiminizi yaptıktan sonra, size uygun olan bir gün ve saat belirleyin. 

  • Tüm bu bilgileri girdikten sonra, randevunuzu onaylayabilirsiniz.

Hastane Randevusu Onayı Nasıl Verilir?

Hastane Randevusu Onayı Nasıl Verilir?

Onay işlemi, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar gerçekleştirilmeli. Onay, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya 'ALO 182' çağrı merkezi üzerinden verilebilecek.

Onay Verilen Randevu İptal Edilecek mi?

Onay Verilen Randevu İptal Edilecek mi?

Onaylı randevu için de iptal işlemi yapılabilecek. Vatandaşların iptal işlemi için de yine randevu tarihinden bir gün önce, saat 20.00'ye kadar süresi olacak. Mobil uygulama, çağrı merkezi ya da internet sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Onay Verilen Randevuya Gitmeyenlere Ne Olacak?

Onay Verilen Randevuya Gitmeyenlere Ne Olacak?

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilere kısıtlama uygulanacak. Kısıtlama kapsamında, aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu verilmeyecek. Fakat bu durumda da vatandaşlar Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

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Tüm Hastane Randevuları İçin Onay Zorunlu mu?

Tüm Hastane Randevuları İçin Onay Zorunlu mu?

Gelecek üç gün ve sonrası için yapılan tüm randevu talepleri, onay sürecinden geçmek zorundadır. 

Ancak, muayene tarihinden iki gün öncesine kadar alınan randevular, otomatik onay sistemine tabi tutulacaktır. Yani, 24 Mayıs için 22 veya 23 Mayıs'ta alınmış bir randevu, otomatik onay mekanizması tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu durum, randevu süreçlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayacak. İnternet üzerinden yapılan randevu alımlarında da aynı sistem geçerli olacak.

65 Yaş üstü 'Onaylı Randevu' sisteminden muaf tutulacak!

65 Yaş üstü 'Onaylı Randevu' sisteminden muaf tutulacak!

Onaylı Randevu sistemindeki yeni uygulamadan, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gurupta bulunan kişiler, her zaman randevu alabilecek.

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