Hastane Randevusu Nasıl Onaylanır? MHRS'de 'Onaylı Randevu' Nasıl İptal Edilir? İşte Yeni Sistemin Özellikleri
Hastane Randevusu Nasıl Onaylanır? MHRS'de 'Onaylı Randevu' Nasıl İptal Edilir? İşte Yeni Sistemin Özellikleri
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni dönem başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 'Onaylı Randevu' sistem, 13 Mayıs 2024 tarihinde devreye girdi. Bu tarihten itibaren alınan randevularda vatadaşların, randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar randevularını onaylamaları gerekecek. Peki, MHRS onaylı randevu nedir? MHRS randevu onayı nasıl yapılır?
İşte, detaylar...
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Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi, 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başladı.
MHRS Randevusu Nasıl Alınacak?
Hastane Randevusu Onayı Nasıl Verilir?
Onay Verilen Randevu İptal Edilecek mi?
Onay Verilen Randevuya Gitmeyenlere Ne Olacak?
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