Hastane Randevusu Nasıl Onaylanır? MHRS'de 'Onaylı Randevu' Nasıl İptal Edilir? İşte Yeni Sistemin Özellikleri

Gelecek üç gün ve sonrası için yapılan tüm randevu talepleri, onay sürecinden geçmek zorundadır.

Ancak, muayene tarihinden iki gün öncesine kadar alınan randevular, otomatik onay sistemine tabi tutulacaktır. Yani, 24 Mayıs için 22 veya 23 Mayıs'ta alınmış bir randevu, otomatik onay mekanizması tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu durum, randevu süreçlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayacak. İnternet üzerinden yapılan randevu alımlarında da aynı sistem geçerli olacak.