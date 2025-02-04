Hasçelikler and the City YouTube Dizisi Konusu Ne? Hasçelikler Dizisi Sude Belkıs
Hasçelikler and the City YouTube Dizisi Konusu Ne? Hasçelikler Dizisi Sude Belkıs
Sude Belkıs'ın YouTube dizisi Hasçelikler and the City, kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. Hasçelikler and the City konusu nedir sorusu gündem oldu. Hasçelikler and the City konusu ve oyuncuları kimler?
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Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs'ın Hasçelikler and the City dizisi kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı.
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Hasçelikler and the City konusu nedir?
Hasçelikler and the City oyuncuları
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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