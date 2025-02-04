onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hasçelikler and the City YouTube Dizisi Konusu Ne? Hasçelikler Dizisi Sude Belkıs

Hasçelikler and the City YouTube Dizisi Konusu Ne? Hasçelikler Dizisi Sude Belkıs

Youtube dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2025 - 10:17 Son Güncelleme: 04.02.2025 - 10:19

Sude Belkıs'ın YouTube dizisi Hasçelikler and the City, kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. Hasçelikler and the City konusu nedir sorusu gündem oldu. Hasçelikler and the City konusu ve oyuncuları kimler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs'ın Hasçelikler and the City dizisi kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs'ın Hasçelikler and the City dizisi kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Hasçelikler and the City konusu nedir?

Hasçelikler and the City konusu nedir?

Sude Belkıs'ın YouTube kanalı için çekilen spontane bir düğün vlogunda yer alan hayali 'Hasçelik' ailesi kısa sürede çok sevildi. Bunun üzerine Belkıs ve arkadaşları bu vlogu dizi haline getirdiler. Dizide abisi, yengesi, kuzeni ve ablasıyla yaşayan Neslihan Hasçelik isimli kızın yaşadıkları hem mizahi hem kalp kıran bir yönden anlatılıyor.

Hasçelikler and the City oyuncuları

Hasçelikler and the City oyuncuları

Neslihan Hasçelik'i Sude Belkıs'ın canlandırdığı Hasçelikler and the City'deki diğer oyuncular arkadaşlarından oluşuyor.

Buse Bayraktar - Elifnaz Öngören

Fatoş Hasçelik - Nergiso

Hülya Hasçelik - Oğulay Tefek (ilk üç bölüm var)

Ayrıca dizinin her bölümüne konuk isimler geliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın