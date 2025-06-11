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Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi Konusu Nedir? Ölüm Yadigarları Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi Konusu Nedir? Ölüm Yadigarları Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.06.2025 - 17:37

Harry Potter serisi vizyon tarihinin üzerinden yıllar geçse de hâlâ milyonlarca kişi tarafından ilk günkü heyecanla izlenen yapımların başında yer alıyor. J. K Rowling'in kitaplarından uyarlanan fantastik filmin hem başarılı kadrosu hem de büyüleyici hikayesi gönüllere taht kurmuş durumda. 

Peki, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncu kadrosunda kimler var? Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 konusu nedir? 

İşte serinin en sevilen filmlerinden olan yapımla ilgili tüm detaylar...

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Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Konusu

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Konusu

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2, Lord Voldemort'un ruhunun bir parçasını bulma ve yok etme görevini üstlenen Harry, Ron ve Hermione'nin hikayesini anlatır. Dumbledore'un görevi çerçevesinde, Ölüm Yiyenler'le savaşırken, Voldemort'un artan gücüyle başa çıkmak zorundadırlar. Hortkulukları yok etme ve Ölüm Yiyenler'i durdurma görevi, onları Ölüm Yadigarları'nın sırrını çözme yolculuğuna sürükler.

Bu, serinin en büyük savaşıdır ve artık hiçbir yer güvenli değildir. Son hedefe yaklaşırken, her iki taraf da tüm güçlerini sergileyecektir. Bu savaşta Harry Potter, geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinecek ve en büyük fedakarlığı yapmak zorunda kalacaktır.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi Oyuncu Kadrosu

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi Oyuncu Kadrosu

  • Daniel Radcliffe

  • Rupert Grint

  • Emma Watson

  • Helena Bonham Carter

  • Robbie Coltrane

  • Jim Broadbent

  • Ralph Fiennes

  • Michael Gambon

  • John Hurt

  • Jason Isaacs

  • Kelly Macdonald

  • Gary Oldman

  • Alan Rickman

  • Maggie Smith

  • David Thewlis

  • David Bradley

  • Warwick Davis

  • Tom Felton

  • Matthew Lewis

  • Ciarán Hinds

  • Gemma Jones

  • Dave Legeno

  • Evanna Lynch

  • Miriam Margolyes

  • Helen McCrory...

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi Ne Zaman Yayınlandı?

'Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 ' filmi, dünya genelinde 13 ve 14 Temmuz 2011 tarihinde gösterime sunuldu. Yayınlandığı döneme damgasını vuran fantastik film Türkiye'de ise, 15 Temmuz 2011 tarihinde sinemalarda vizyona girdi.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmini Nereden İzleyebilirim?

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmini Nereden İzleyebilirim?

'Harry Potter and The Deathly Hallows Part 2' orijinal adıyla da bilinen Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 filmi Netflix ve BluTV, yeni adıyla Max üzerinden izlenebilir.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi ile İlgili Son Haberler

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi ile İlgili Son Haberler

Harry Potter film serisinin gündeme getiren son haber, 2026 yılında yayınlanması beklenen Harry Potter dizisiyle ilgili.  HBO tarafından yapılan dizide son olarak başroller belli olmuştu.

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Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 Filmi Kaçıncı Film?

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 filmi serinin 8. filmi.

Seri sıralaması şu şekildedir:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

Harry Potter ve Melez Prens (2009)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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