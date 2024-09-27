Harry Potter’ın Sert ve Alaycı Profesörüne Veda: Maggie Smith, Hep İkonik Rolüyle Hatırlanacak
Harry Potter’ın Sert ve Alaycı Profesörüne Veda: Maggie Smith, Hep İkonik Rolüyle Hatırlanacak
Harry Potter hayranları bugün Profesör Minerva McGonagall’ı canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith’in ölümüyle sarsıldı. 89 yaşında hayatını kaybeden Smith, 2007 yılında meme kanseri teşhisi almış ve iki yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
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Harry Potter evreninde Profesör Minerva McGonagall karakterine hayat veren Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith, bu sabah hayatını kaybetti.
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Oscar kazanan ve yedi Bafta ödüllü oyuncu 89 yaşında yaşama veda etti.
Ünlü oyuncunun ölüm haberini oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin duyurdu.
Ancak Smith, Harry Potter serisinde cadı şapkası ve Hogwarts büyücülerine karşı sert ve alaycı Profesör Minerva McGonagall rolüyle bir ikona dönüştü.
Oscar ödüllü oyuncu 2007 yılında meme kanserine yakalandı. İki yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
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