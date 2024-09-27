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Harry Potter’ın Sert ve Alaycı Profesörüne Veda: Maggie Smith, Hep İkonik Rolüyle Hatırlanacak

Harry Potter’ın Sert ve Alaycı Profesörüne Veda: Maggie Smith, Hep İkonik Rolüyle Hatırlanacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
27.09.2024 - 21:42 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 21:46

Harry Potter hayranları bugün Profesör Minerva McGonagall’ı canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith’in ölümüyle sarsıldı. 89 yaşında hayatını kaybeden Smith, 2007 yılında meme kanseri teşhisi almış ve iki yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

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Harry Potter evreninde Profesör Minerva McGonagall karakterine hayat veren Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith, bu sabah hayatını kaybetti.

Harry Potter evreninde Profesör Minerva McGonagall karakterine hayat veren Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith, bu sabah hayatını kaybetti.

Oscar kazanan ve yedi Bafta ödüllü oyuncu 89 yaşında yaşama veda etti.

Oscar kazanan ve yedi Bafta ödüllü oyuncu 89 yaşında yaşama veda etti.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin duyurdu.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin duyurdu.

“Büyük bir üzüntüyle Dame Maggie Smith'in ölümünü duyurmak zorundayız.

27 Eylül Cuma günü sabahın erken saatlerinde hastanede huzur içinde hayata veda etti.

Son derece özel bir insandı, son anlarında arkadaşları ve ailesiyle birlikteydi. Sıra dışı annelerini ve büyükannelerini kaybetmenin acısını yaşayan iki oğlu ve beş sevgi dolu torununu geride bıraktı.”

Ancak Smith, Harry Potter serisinde cadı şapkası ve Hogwarts büyücülerine karşı sert ve alaycı Profesör Minerva McGonagall rolüyle bir ikona dönüştü.

Ancak Smith, Harry Potter serisinde cadı şapkası ve Hogwarts büyücülerine karşı sert ve alaycı Profesör Minerva McGonagall rolüyle bir ikona dönüştü.

Oscar ödüllü oyuncu 2007 yılında meme kanserine yakalandı. İki yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Oscar ödüllü oyuncu 2007 yılında meme kanserine yakalandı. İki yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

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