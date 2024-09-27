Harry Potter’ın Sert ve Alaycı Profesörüne Veda: Maggie Smith, Hep İkonik Rolüyle Hatırlanacak

“Büyük bir üzüntüyle Dame Maggie Smith'in ölümünü duyurmak zorundayız.

27 Eylül Cuma günü sabahın erken saatlerinde hastanede huzur içinde hayata veda etti.

Son derece özel bir insandı, son anlarında arkadaşları ve ailesiyle birlikteydi. Sıra dışı annelerini ve büyükannelerini kaybetmenin acısını yaşayan iki oğlu ve beş sevgi dolu torununu geride bıraktı.”