Hangi Tatil Beldesi Tam Senlik?

Sen tatili doyasıya çıkartmak, eğlenmek ve kalabalığa karışarak yaşamayı seviyorsun. Hem güzel deniz hem de güzel ortam arıyorsun. Hareketsiz bir tatil pek sana göre değil. Tam da bu yüzden tüm istediklerini yapabileceğin tatil beldesi Alaçatı!