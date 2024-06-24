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Hangi Tatil Beldesi Tam Senlik?

etiket Hangi Tatil Beldesi Tam Senlik?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 19:31

Bize kendinden bahset, hangi tatil beldesinin sana göre olduğunu söyleyelim! Tatil beklemez, haydi!

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1. Öncelikle "Tatil" kelimesi sana hangisini çağrıştırıyor?

2. Bir tatil planı yaparken ilk olarak hangisini göz önünde bulundurursun?

3. Yaz tatilinde denizde ne kadar vakit geçirirsin?

3. Yaz tatilinde denizde ne kadar vakit geçirirsin?

4. Sıcak havalardan en sevdiğin ay hangisi?

4. Sıcak havalardan en sevdiğin ay hangisi?

5. Bu yerlerden hangisi gözünde kalpçikler çıkartıyor?

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6. Bunlardan hangisinde kalmak sana daha cazip geliyor?

7. Tatile genelde kimlerle gitmeyi tercih edersin?

8. Son olarak yaz denince aklına gelen rengi seç ve testi bitirelim.

Alaçatı!

Alaçatı!

Sen tatili doyasıya çıkartmak, eğlenmek ve kalabalığa karışarak yaşamayı seviyorsun. Hem güzel deniz hem de güzel ortam arıyorsun. Hareketsiz bir tatil pek sana göre değil. Tam da bu yüzden tüm istediklerini yapabileceğin tatil beldesi Alaçatı!

Bodrum!

Bodrum!

Sen bir tatilden ne istediğini çok iyi biliyorsun. Gereken yerde eğlence gereken yerde doğa gereken yerde kalite! Bodrum'un eşsiz güzelliği de tam sana göre! Yıllardır en popüler tatil beldesi olma unvanını boşa almamış neticede. Bodrum'un yaz akşamları muhteşem oluyor!

Datça!

Datça!

Senin bir tatilden tek beklentin huzur. Kendinle baş başa kalabileceğin, doğanın her zerresini iliklerinde hissedebileceğin bir yer arıyorsun. Ama şanslısın ki Datça tam da ağzına layık! Huzurun her tonunu zorlanmadan Datça'da yakalayabilirsin!

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