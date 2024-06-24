Hangi Tatil Beldesi Tam Senlik?
Hangi Tatil Beldesi Tam Senlik?
Bize kendinden bahset, hangi tatil beldesinin sana göre olduğunu söyleyelim! Tatil beklemez, haydi!
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1. Öncelikle "Tatil" kelimesi sana hangisini çağrıştırıyor?
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2. Bir tatil planı yaparken ilk olarak hangisini göz önünde bulundurursun?
3. Yaz tatilinde denizde ne kadar vakit geçirirsin?
4. Sıcak havalardan en sevdiğin ay hangisi?
5. Bu yerlerden hangisi gözünde kalpçikler çıkartıyor?
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