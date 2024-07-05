Hangi Nostaljik Türk Dizisine Baştan Başlamalısın?
Hangi Nostaljik Türk Dizisine Baştan Başlamalısın?
Bu testte verdiğin cevaplar, hangi nostaljik Türk dizisine baştan başlaman gerektiğini ortaya koyuyor!
Hazırsan başlayalım!
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1. Eğer oyunculuk yapsaydın senin karakterini en fazla zorlayan hangisi olurdu?
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2. İzlemekten en çok hoşlandığın tür hangisi?
3. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
4. Gün içinde yapmaktan en fazla keyif aldığın aktivite hangisi?
5. Sana en iyi hissettiren şey nedir?
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