Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Maaş Alıyor?
Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Maaş Alıyor?
Özellikle meslek seçimini yeni yapacak kişilerin en merak ettiği sorulardan bir tanesi hangi meslek grubunun ne kadar maaş aldığıdır. Bir sosyal medya kullanıcısı çeşitli sektörlerden topladığı bilgiler ile hangi mesleğin ne kadar maaş aldığını paylaştı.
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Meslek seçimine karar verme aşamasındaki bireylerin en çok merak ettikleri konulardan biri, farklı meslek gruplarının kazanç durumlarıdır.
Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için bir sosyal medya kullanıcısı, çeşitli sektörlerden edindiği bilgileri bir araya getirerek, hangi mesleğin ne kadar kazanç sağladığını paylaştı.
@bankadabiradam isimli sosyal medya kullanıcısının hazırladığı listeye göre polislerin 47 bin TL kazandığı görülürken, banka memurlarının ise 32 bin TL kazandığı görüldü.
Özel okulda çalışan bir öğretmenin ortalama kazancı 25 bin TL olurken kamuda çalışan öğretmen maaşı ise 33 bin TL + 7 bin TL ek ders ücreti olarak ifade edildi.
@bankadabiradam isimli sosyal medya kullanıcısının hazırladığı listeye bakıldığında en yüksek maaşın ise yat kaptanlarına ait olduğu görüldü. İşte diğer meslek grupları ve maaşları 👇🏻
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