Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
İlham alacağınız birbirinden garip tasarımlar ile ufkunuzu genişletecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Her biri görenlere 'Ben bunu nasıl düşünemedim' dedirten ve adeta göz kanatan tasarımlarla sınırları zorluyoruz. Hazır olun, bu hafta listemizde mimar Selim Beyi aratmayacak ev dekorasyonlarından anlamlandırılamayan dövmelere her şeyden biraz var. Bakalım bu kez sizin için 9gag ve Reddit'ten derlediğimiz tasarımlar arasında favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. Mimar Selim Bey'den Barbie Evi
2. Kola minimal dövme arayanlara ilk önerimiz...
3. Renkli dövmede gelinen son nokta bu olsa gerek!
4. İşte karşınızda "nail art yasaklansın" adlı eser!
5. Dip boyasına son: Tarz dediğin böyle olmalı!
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6. Bu gözler neler gördü...
7. Sonunda üretildi: Asla kaybedemeyeceğiniz çakmak
8. Moda bir kez daha doğadan ilham aldı!
9. Yay burçlarının ihtiyacı olan tasarım: Kara-Tek!
10. Hem oda hem tuvalet!
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11. Küf değil, duvar kağıdı!
12. Su içerken beyin jimnastiği yaptıran bardak!
13. Son keşfimiz: Akorda ihtiyacı olmayan gitar!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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