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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 21:38

İlham alacağınız birbirinden garip tasarımlar ile ufkunuzu genişletecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Her biri görenlere 'Ben bunu nasıl düşünemedim' dedirten ve adeta göz kanatan tasarımlarla sınırları zorluyoruz. Hazır olun, bu hafta listemizde mimar Selim Beyi aratmayacak ev dekorasyonlarından anlamlandırılamayan dövmelere her şeyden biraz var. Bakalım bu kez sizin için 9gag ve Reddit'ten derlediğimiz tasarımlar arasında favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Mimar Selim Bey'den Barbie Evi

1. Mimar Selim Bey'den Barbie Evi

İlk durağımız şöyle gözümüzü gönlümüzü açacak pespembe bir ev! Her kız çocuğunun hayalini gerçekleştiren bu aileye kocaman bir de alkış alalım.

2. Kola minimal dövme arayanlara ilk önerimiz...

2. Kola minimal dövme arayanlara ilk önerimiz...

Her şey tamam ama prizin o şirin dövmede ne işi var?

3. Renkli dövmede gelinen son nokta bu olsa gerek!

3. Renkli dövmede gelinen son nokta bu olsa gerek!

Tasarımcının mı kafası karışıktı, yoksa dövmeyi yaptıran tost makinesine derin anlamlar mı yükledi bilmiyoruz ama sildirmek acı verici olacak buna eminiz.

4. İşte karşınızda "nail art yasaklansın" adlı eser!

4. İşte karşınızda "nail art yasaklansın" adlı eser!

Noel, düğün, bayram, kar, plaj, meyve... her tasarımı gördük derken nail art dünyası çıtayı biraz daha yukarı çıkarıyor.

5. Dip boyasına son: Tarz dediğin böyle olmalı!

5. Dip boyasına son: Tarz dediğin böyle olmalı!

Bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünebilirsiniz, ama değil. Bu şık tarz moda dünyasının yeni gözdesi, hadi koşun kuaföre.

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6. Bu gözler neler gördü...

6. Bu gözler neler gördü...

Ünlü gözlük markalarını kıskandıracak bu tasarıma kaç para verirsiniz?

7. Sonunda üretildi: Asla kaybedemeyeceğiniz çakmak

7. Sonunda üretildi: Asla kaybedemeyeceğiniz çakmak

Tasarım harikası çakmak, kibritten önce bulundu. Bunu hepimiz biliyoruz, ama bu çakmak yeni bir keşif sayılabilir.

8. Moda bir kez daha doğadan ilham aldı!

8. Moda bir kez daha doğadan ilham aldı!

Solucan küpeniz yoksa, aksesuar dolabınız asla tam olamayacak.

9. Yay burçlarının ihtiyacı olan tasarım: Kara-Tek!

9. Yay burçlarının ihtiyacı olan tasarım: Kara-Tek!

Yerinde durmak bilmeyen, gezmeye hiçbir zaman doymayan Yay burçları buraya. Sizin için eşsiz bir karavan tekne tasarladık. Kara-Tek ile denizden karaya her yol önünüzde açılacak.

10. Hem oda hem tuvalet!

10. Hem oda hem tuvalet!

Görünen o ki gün geçtikçe küçülen evlerin metrekaresi yetmeyince tuvalet için ayrı alan açmaya gerek kalmamış. İşte bu ev aile içinde samimiyetin de mimarı olacak.

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11. Küf değil, duvar kağıdı!

11. Küf değil, duvar kağıdı!

İlk bakışta küf olduğunu sanmanız için tasarlanan bu duvar kağıdı, fakir edebiyatı yapmayı sevenlere bire bir!

12. Su içerken beyin jimnastiği yaptıran bardak!

12. Su içerken beyin jimnastiği yaptıran bardak!

Bu bardak ile Albert Einstein bile dökmeden su içmeyi başaramadı diyorlar... Tamam kabul, biraz abartmış olabiliriz ama su içmek kolay da olmayacak.

13. Son keşfimiz: Akorda ihtiyacı olmayan gitar!

13. Son keşfimiz: Akorda ihtiyacı olmayan gitar!

Belli ki tasarımcı kendine o kadar güveniyor ki telleri akort etmenize gerek kalmayacağını da taahhüt ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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