Hande Erçel Tıka Basa Yedi, Afra Saraçoğlu Tuvaletten Şov Yaptı: 1 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Tıka Basa Yedi, Afra Saraçoğlu Tuvaletten Şov Yaptı: 1 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını çekimlerine katılmak üzere yola çıktı.
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Serenay Sarıkaya, Vogue'a verdiği pozlarla yine şov yaptı.
Afra Saraçoğlu "benim keyfim çok yerinde" mesajı verip pozlarını "kız neşesi" notuyla paylaştı.
Justin Timberlake konserine giden Hande Erçel, fırsatını bulmuşken tıka basa yedi.
Minik Mavi, annesi ve teyzesi konser için yurt dışındayken best friend'ine hazırlandı! Makyajını ihmal etmedi.
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Berfu Yenenler, olan bütün umudunu eylülün gelişine bağladı.
Şeyma Subaşı, dünyanın bilmiyoruz neresinde yine hayatın tadını hepimizden çok çıkardı.
Geçtiğimiz saatlerde ikonik bir dans paylaşımı yapan Hadise, "leoparıma bir de böyle bakın" dedi.
Yasemin Şefkatli, ikizler ve İdo İstanbul'a dönüş yaptı. Yolculuk bi' miktar zorlu geçti.
Çağla Şıkel hayvan hakları savunucuları tarafından düzenlenen Katliam Yasasına Hayır mitingine katıldı.
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