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Hande Erçel, Mavi'yi Maça Götürdü, Şeyma Subaşı Kızıyla İşe Girdi: 6 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hande Erçel, Mavi'yi Maça Götürdü, Şeyma Subaşı Kızıyla İşe Girdi: 6 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.11.2024 - 23:20

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Gamze Erçel, yemek daveti verdi, sofrasını beğeniye sundu.

Gamze Erçel, yemek daveti verdi, sofrasını beğeniye sundu.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla bir işlere girişti ama gizemli tutmayı tercih etti.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla bir işlere girişti ama gizemli tutmayı tercih etti.

Hande Erçel, kıymetli yeğeni Mavi'yi maça götürdü.

Hande Erçel, kıymetli yeğeni Mavi'yi maça götürdü.

İkizleri evde bırakıp gecelere akan İdo ve Yasemin Tatlıses'ten aşk pozu geldi.

İkizleri evde bırakıp gecelere akan İdo ve Yasemin Tatlıses'ten aşk pozu geldi.

Ezgi Mola'nın oğlu ciddi ciddi ayaklandı!

Ezgi Mola'nın oğlu ciddi ciddi ayaklandı!
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Eda Ece, kızı Mina'yı benzettiği animasyon karakteri deseninde pijama takımı aldı.

Eda Ece, kızı Mina'yı benzettiği animasyon karakteri deseninde pijama takımı aldı.

Pelin Akil spor yapmak için 7'de uyanabileceğini sandı ama yanıldı.

Pelin Akil spor yapmak için 7'de uyanabileceğini sandı ama yanıldı.

Yasemin Özilhan selfie'yle selam verdi.

Yasemin Özilhan selfie'yle selam verdi.

Berfu Yenenler, yine kocasıyla dalga geçti.

Berfu Yenenler, yine kocasıyla dalga geçti.

Hadise, arkadaşının oğluna düştü.

Hadise, arkadaşının oğluna düştü.
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Özge Özpirinçci kedisi ve kızı Mercan'ın meraklı bakışlarını izledi.

Özge Özpirinçci kedisi ve kızı Mercan'ın meraklı bakışlarını izledi.

Berrak Tüzünataç favori ikilisi Edis ve Gaye Su Akyol'laydı.

Berrak Tüzünataç favori ikilisi Edis ve Gaye Su Akyol'laydı.
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