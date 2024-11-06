Hande Erçel, Mavi'yi Maça Götürdü, Şeyma Subaşı Kızıyla İşe Girdi: 6 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel, Mavi'yi Maça Götürdü, Şeyma Subaşı Kızıyla İşe Girdi: 6 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel, yemek daveti verdi, sofrasını beğeniye sundu.
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Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla bir işlere girişti ama gizemli tutmayı tercih etti.
Hande Erçel, kıymetli yeğeni Mavi'yi maça götürdü.
İkizleri evde bırakıp gecelere akan İdo ve Yasemin Tatlıses'ten aşk pozu geldi.
Ezgi Mola'nın oğlu ciddi ciddi ayaklandı!
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Eda Ece, kızı Mina'yı benzettiği animasyon karakteri deseninde pijama takımı aldı.
Pelin Akil spor yapmak için 7'de uyanabileceğini sandı ama yanıldı.
Yasemin Özilhan selfie'yle selam verdi.
Berfu Yenenler, yine kocasıyla dalga geçti.
Hadise, arkadaşının oğluna düştü.
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Özge Özpirinçci kedisi ve kızı Mercan'ın meraklı bakışlarını izledi.
Berrak Tüzünataç favori ikilisi Edis ve Gaye Su Akyol'laydı.
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