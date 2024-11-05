Hande Erçel Köpeğine Sımsıkı Sarıldı, Şevval Şahin Kıvırcık Oldu: 5 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Köpeğine Sımsıkı Sarıldı, Şevval Şahin Kıvırcık Oldu: 5 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Özge Özpirinçci hayatının "dibe battığını döneminde" olduğu fikriyle yüzleşemedi.
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Şeyma Subaşı yine ve yeniden partiledi.
Danla Bilic, "çıkıyorum haberiniz olsun" dedi.
Hande Erçel, köpeğini sevmelere doyamadı.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'dan asansör selfie'si geldi.
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Şevval Şahin saçları kıvırcık yaptı.
İrem Derici, yalnızlığın tadını çıkardı.
Berfu Yenenler çalıştı, Eser Yenenler daha çok çalıştı.
Pelin Akil, hayatının serseri döneminde olma işini sevdi.
Ezgi Mola, Sinan Engin'in doğum gününü kutladı.
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Eda Ece kızıyla oyunlar oynadı.
Yasemin Tatlıses, hepimizi eritti.
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