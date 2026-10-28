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Hamsiyi Sollayacak mı? Palamut Nasıl Oldu da En Çok Tercih Edilen Balıklardan Biri Haline Geldi?

Hamsiyi Sollayacak mı? Palamut Nasıl Oldu da En Çok Tercih Edilen Balıklardan Biri Haline Geldi?

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Onedio Content - Onedio Editörü
28.10.2026 - 13:38
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Türkiye’de sonbahar sofralarının değişmeyen tartışması yeniden başladı: Hamsi mi, palamut mu? Hamsinin gönüllerdeki yeri ayrı olsa da palamut, 2026 sezonunda yan rolden çıkıp hikâyenin başrolüne yerleşti.

Yandex Search verileri, palamuda yönelik ilginin ağustos ayında yükselmeye başladığını ve sezonun açılmasıyla birlikte hız kazandığını gösteriyor. Üstelik bu hareketlilik yalnızca internette değil; balıkçı ağlarında, tezgâhlarda ve mutfaklarda da kendini hissettiriyor.

Bu yıl neden herkes palamut konuşuyor?

Bu yıl neden herkes palamut konuşuyor?

2026, palamut açısından uzun süredir görülmeyen kadar bereketli bir sezon oldu. Uygun hava ve deniz koşulları, palamutların başarılı bir üreme dönemi geçirmesi ve sürülerin göç hareketini sürdürmesi bu bolluğun nedenleri arasında gösteriliyor.

Küçük ölçekli balıkçılar için av sezonunun normalden erken başlaması da palamudun tezgâhlara daha erken ulaşmasını sağladı. Kısacası palamut, daha sonbahar tam olarak gelmeden “Ben buradayım” dedi.

Aramalar da tezgâhların temposuna ayak uydurdu.

Aramalar da tezgâhların temposuna ayak uydurdu.

Yandex Search verilerine göre palamut aramaları ağustosta yükselmeye başladı; eylülün ilk haftasında ise önceki haftaya kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

İlgi sonraki haftalarda da devam etti ve 2026’daki aramalar önceki iki yılın üzerine yerleşti. Yani bu yükseliş, birkaç günlük bir tarif merakından çok sezon boyunca büyüyen bir palamut gündemine dönüştü.

Palamutun süper gücü: Çok hızlı büyümesi.

Palamutun süper gücü: Çok hızlı büyümesi.

Palamut, denizlerimizdeki en hızlı büyüyen balıklardan biri. Yaz aylarında yumurtadan çıkan bir palamut, yalnızca birkaç ay içinde 25-30 santimetreye ulaşabiliyor.

Üstelik sürüler hâlinde yaşayan ve sürekli hareket eden göçmen bir tür. Bu yüzden bazı sezonlarda ortalarda pek görünmezken bazı yıllarda bütün tezgâhları ele geçirebiliyor. Bu yılın başrolü olmasının arkasında biraz da bu hızlı ve hareketli yapısı var.

Hamsi ve palamut arasındaki rekabet yalnızca sofrada yaşanmıyor.

Hamsi ve palamut arasındaki rekabet yalnızca sofrada yaşanmıyor.

Başlıktaki “Hamsiyi sollayacak mı?” sorusunun denizde küçük bir sürprizi var: Palamut; hamsi, istavrit ve çaça gibi küçük balıklarla besleniyor.

Yani hamsi ve palamut arasındaki rekabet, hangisinin tavada daha güzel olduğuna karar vermemizden çok önce denizde başlıyor. Palamut bu sezon yalnızca tezgâhlarda hamsinin karşısına çıkmadı; onu kendi menüsüne de yazdı. 😅

Mutfaktaki favori şimdilik fırında palamut.

Mutfaktaki favori şimdilik fırında palamut.

En sık yapılan aramalarda “palamut tarifi”, “palamut nasıl pişirilir?” ve “palamut nasıl yapılır?” ifadeleri öne çıkıyor. Pişirme yöntemleri arasında zirvede ise pratikliği ve kalabalık sofralara uygunluğuyla “fırında palamut” bulunuyor.

Tava ve buğulama tarifleri de merak edilse de fırında palamut, mutfakta daha az uğraşla güçlü bir akşam yemeği hazırlamak isteyenlerin favorisi gibi görünüyor.

Tarif konusunda kararsız kalındığında evdeki malzemeleri, kişi sayısını ve ayrılabilecek süreyi Yandex AI’a yazıp sofraya uygun, adım adım bir tarif istemek de işin pratik yollarından biri.

Bazen en iyi tarif, mutfağa hiç girmemek olabilir.

Bazen en iyi tarif, mutfağa hiç girmemek olabilir.

Yandex Maps’teki “Boğaz’ın Şehrinde Deniz Ürünleri” koleksiyonunda özel bir akşam yemeğine uygun sahil restoranlarından, deniz kenarında hızlıca balık yemek isteyenlere hitap eden yerel favorilere kadar farklı seçenekler bulunuyor. Fotoğraflara ve yorumlara göz atmak da “Nereye gidelim?” tartışmasını biraz kısaltabilir.

Peki palamut gerçekten hamsiyi sollayabilir mi?

Peki palamut gerçekten hamsiyi sollayabilir mi?

Hamsi hâlâ Türkiye’nin vazgeçilmezlerinden biri; ancak palamutun bu sezon tezgâhlarda, aramalarda ve sofralarda büyük bir çıkış yakaladığı kesin.

Belki hamsinin tahtı şimdilik yerinde duruyor ama palamut, 2026’nın “ana karakter balığı” unvanını çoktan aldı.

Peki sen bu sezon hangisini tercih ediyorsun: Hamsi mi, palamut mu?

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