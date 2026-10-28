Hamsiyi Sollayacak mı? Palamut Nasıl Oldu da En Çok Tercih Edilen Balıklardan Biri Haline Geldi?

2026, palamut açısından uzun süredir görülmeyen kadar bereketli bir sezon oldu. Uygun hava ve deniz koşulları, palamutların başarılı bir üreme dönemi geçirmesi ve sürülerin göç hareketini sürdürmesi bu bolluğun nedenleri arasında gösteriliyor.

Küçük ölçekli balıkçılar için av sezonunun normalden erken başlaması da palamudun tezgâhlara daha erken ulaşmasını sağladı. Kısacası palamut, daha sonbahar tam olarak gelmeden “Ben buradayım” dedi.