Hamsiyi Sollayacak mı? Palamut Nasıl Oldu da En Çok Tercih Edilen Balıklardan Biri Haline Geldi?
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Türkiye’de sonbahar sofralarının değişmeyen tartışması yeniden başladı: Hamsi mi, palamut mu? Hamsinin gönüllerdeki yeri ayrı olsa da palamut, 2026 sezonunda yan rolden çıkıp hikâyenin başrolüne yerleşti.
Yandex Search verileri, palamuda yönelik ilginin ağustos ayında yükselmeye başladığını ve sezonun açılmasıyla birlikte hız kazandığını gösteriyor. Üstelik bu hareketlilik yalnızca internette değil; balıkçı ağlarında, tezgâhlarda ve mutfaklarda da kendini hissettiriyor.
Bu yıl neden herkes palamut konuşuyor?
Aramalar da tezgâhların temposuna ayak uydurdu.
Palamutun süper gücü: Çok hızlı büyümesi.
Hamsi ve palamut arasındaki rekabet yalnızca sofrada yaşanmıyor.
Mutfaktaki favori şimdilik fırında palamut.
Bazen en iyi tarif, mutfağa hiç girmemek olabilir.
Peki palamut gerçekten hamsiyi sollayabilir mi?
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