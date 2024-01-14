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Haluk Levent FOX TV Ekranlarında Hakkında Yapılan Eleştirilere Verdiği Yanıtla Yürekleri Isıttı!

Haluk Levent FOX TV Ekranlarında Hakkında Yapılan Eleştirilere Verdiği Yanıtla Yürekleri Isıttı!

Haluk Levent
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.01.2024 - 17:05

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve milyonların hayran olduğu rock müzik sanatçıcı Haluk Levent, kendisine yapılan eleştirileri değerlendirdi. FOX TV ekranlarından gelen eleştiriyi, açık yüreklilik ve alçak gönüllülükle değerlendirme cesareti gösteren ünlü sanatçı bir kez daha gönüllere taht kurmayı başardı. 

İşte, Haluk Levent'in o yorumu ve hayranlarından gelen tepkiler...

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Ünlü rockçı Haluk Levent, 2017 yılında Ahbap Derneği'ni kurdu. Günümüzde 'Sevgi ve gerçeğin peşindeyiz' sloganı ile 13 bin gönüllüye ulaşan sivil toplum kuruluşunun çatısı altında onlarca projeye imza attı.

Ünlü rockçı Haluk Levent, 2017 yılında Ahbap Derneği'ni kurdu. Günümüzde 'Sevgi ve gerçeğin peşindeyiz' sloganı ile 13 bin gönüllüye ulaşan sivil toplum kuruluşunun çatısı altında onlarca projeye imza attı.

Haluk Levent, 'Gelin Ahbap Olalım' dedi, milyonlarca kişi Ahbap Platformu'nun çatısı altında: Arama kurtarma çalışmalarından, gıda, giyim ve diğer temel ihtiyaçların teminine; çadır, prefabrik barınak, seyyar mutfak ünitelerinin kurulumundan gezici sağlık tırlarına ve hatta ilaç, tıbbı malzeme temini, ameliyat ve benzeri sağlık yardımlarına kadar pek çok konuda Türkiye'nin her yerine yardım götürmeye başladı.

Yetenekli sanatçı yardım amaçlı düzenlediği konserler ve etkinliklerle de pek çok kez dikkat çekti.

Yetenekli sanatçı yardım amaçlı düzenlediği konserler ve etkinliklerle de pek çok kez dikkat çekti.

Haluk Levent, yaptığı çalışmalarla kimi zaman eleştirilerin de merkezinde yer aldı. Bugün de FOX TV ekranlarında, bazı olaylar karşısında aksiyon alırken verdiği tepkiler nedeniyle eleştirildi. Levent'in tepkileri 'şov' gibi görünüyor olarak değerlendirildi.

FOX TV'de yayınlanan bir programda hakkında yapılan eleştirilere karşı öz eleştiri yapan Haluk Levent'ten ise yanıt gecikmedi.

FOX TV'de yayınlanan bir programda hakkında yapılan eleştirilere karşı öz eleştiri yapan Haluk Levent'ten ise yanıt gecikmedi.

Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, eleştirilere hak verdiğini ifade etti. Önce eleştirilere neden olan 'Şov' algısının nedenini 'Herhangi bir olay karşısında aksiyon almaya çalışırken bu algı olarak “şov” gibi görülebiliyor.' sözleriyle açıklayan Haluk Levent, 'Umarım bundan sonra olmaz' temennisini de dile getirdi.

İşte, Haluk Levent'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım...

İşte, Haluk Levent'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım...
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Haluk Levent'in bu açıklamasının ardından yorumlarından destek mesajları da gecikmedi!

Haluk Levent'in bu açıklamasının ardından yorumlarından destek mesajları da gecikmedi!

İmza attığı hemen her sorumluluk projeleriyle gönülleri kazanan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in eleştirilere yanıt verdiği alçak gönüllü ve hassas mesaja hayranlarından gelen destek mesajları da dikkat çekti. 

İşte, o yorumlardan bazıları...

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