Haluk Levent FOX TV Ekranlarında Hakkında Yapılan Eleştirilere Verdiği Yanıtla Yürekleri Isıttı!
Haluk Levent FOX TV Ekranlarında Hakkında Yapılan Eleştirilere Verdiği Yanıtla Yürekleri Isıttı!
Ahbap Derneği'nin kurucusu ve milyonların hayran olduğu rock müzik sanatçıcı Haluk Levent, kendisine yapılan eleştirileri değerlendirdi. FOX TV ekranlarından gelen eleştiriyi, açık yüreklilik ve alçak gönüllülükle değerlendirme cesareti gösteren ünlü sanatçı bir kez daha gönüllere taht kurmayı başardı.
İşte, Haluk Levent'in o yorumu ve hayranlarından gelen tepkiler...
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Ünlü rockçı Haluk Levent, 2017 yılında Ahbap Derneği'ni kurdu. Günümüzde 'Sevgi ve gerçeğin peşindeyiz' sloganı ile 13 bin gönüllüye ulaşan sivil toplum kuruluşunun çatısı altında onlarca projeye imza attı.
Yetenekli sanatçı yardım amaçlı düzenlediği konserler ve etkinliklerle de pek çok kez dikkat çekti.
FOX TV'de yayınlanan bir programda hakkında yapılan eleştirilere karşı öz eleştiri yapan Haluk Levent'ten ise yanıt gecikmedi.
İşte, Haluk Levent'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım...
Haluk Levent'in bu açıklamasının ardından yorumlarından destek mesajları da gecikmedi!
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