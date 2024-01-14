Haluk Levent FOX TV Ekranlarında Hakkında Yapılan Eleştirilere Verdiği Yanıtla Yürekleri Isıttı!

Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, eleştirilere hak verdiğini ifade etti. Önce eleştirilere neden olan 'Şov' algısının nedenini 'Herhangi bir olay karşısında aksiyon almaya çalışırken bu algı olarak “şov” gibi görülebiliyor.' sözleriyle açıklayan Haluk Levent, 'Umarım bundan sonra olmaz' temennisini de dile getirdi.