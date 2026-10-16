Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu'na Yönelik Soruşturmada 7 Kişi Tutuklandı
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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Harika Akkaya, Murat Koçak, Ali Turan, Süleyman Özen, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Mehmet Necati Yağcı yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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