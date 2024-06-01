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Halil Berktay’a "Suçlama": Tarihi Heykellerden Rahatsız Olan Üniversite Öğrencileri

Halil Berktay’a "Suçlama": Tarihi Heykellerden Rahatsız Olan Üniversite Öğrencileri

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.06.2024 - 13:39

İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İnisiyatifi isimli sosyal medya hesabı, okulun hocalarından Prof. Dr. Halil Berktay’ın, derslerde bilerek Rönesans döneminin çıplaklık da içeren tarihi heykellerinin üzerinde çok fazla durduğunu ve okulda çoğunluğu oluşturan 'İmam Hatip Neslinin' bu durumdan rahatsız olduğunu içeren bir yazı yayınlandı. İnisiyatifiin yaptığı paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.

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"ihuinisiyatif" kullanıcı adıyla Twitter’da yapılan paylaşımda, okulda dini hassasiyetleri fazla çok sayıda öğrenci olmasına rağmen, Prof. Dr. Halil Berktay’ın çıplak da içeren sanat tarihinin önemli heykellerini derslerde konu etmesini eleştirdi.

"ihuinisiyatif" kullanıcı adıyla Twitter’da yapılan paylaşımda, okulda dini hassasiyetleri fazla çok sayıda öğrenci olmasına rağmen, Prof. Dr. Halil Berktay’ın çıplak da içeren sanat tarihinin önemli heykellerini derslerde konu etmesini eleştirdi.

Hesabın iddiasına göre, Prof. Berktay bu heykelleri sadece derste göstermiyor, okul koridorlarına da asarak okuldaki muhafazakar öğrencilerin ahlakını bozmaya çalışıyor.

Hesabın iddiasına göre, Prof. Berktay bu heykelleri sadece derste göstermiyor, okul koridorlarına da asarak okuldaki muhafazakar öğrencilerin ahlakını bozmaya çalışıyor.

Fotoğraflardaki sansür üniversite inisiyatifi tarafından yapılmıştı.

İnisiyatifin paylaşımında, İbn Haldun Üniversite’nde okuyan gençlerin büyük çoğunluğu İmam Hatip mezunu gençlerin oluşturduğu da yer aldı.

İnisiyatifin paylaşımında, İbn Haldun Üniversite’nde okuyan gençlerin büyük çoğunluğu İmam Hatip mezunu gençlerin oluşturduğu da yer aldı.

Fotoğraflardaki sansür üniversite inisiyatifi tarafından yapılmıştı.

İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İnisiyatifi’in paylaşımı 👇

Rönesans’ın dünya tarihine geçmiş önemli sanat çalışmalarından rahatsız olan üniversite öğrencilerinin yaptığı paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.

Rönesans’ın dünya tarihine geçmiş önemli sanat çalışmalarından rahatsız olan üniversite öğrencilerinin yaptığı paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.

Fotoğraflardaki sansür üniversite inisiyatifi tarafından yapılmıştı.

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Prof. Dr. Halil Berktay, kapatılan Taraf Gazetesi’nde yazılar yayınlamış ve birçoğunun hakkında FETÖ suçlamasıyla işlem yapılan kişilerle birlikte kendi deyimiyle, Kemalist vesayete karşı mücadele etmişti. Prof. Berktay, 2010'da düzenlenen ve “Yetmez ama evet” sloganıyla akılda kalan Anayasa Referandumu’na da destek veren kişilerden biriydi.

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Asa

Üniversite zamanında bu gibi öğrenci gruplarının sagcisindan solcusna, dincisinden Atatürkcusune ne kadar BOKTAN olduğuna şahit oldum. Bu da onun boktan örne... Devamını Gör

merve

Bi don mon bişey giydirseydiniz

pofudukpofyumak

😄😄😄😄😄

batuhansahin44760

Bir grup var ülkede yaprak kıpırdasa rahatsız oluyorlar