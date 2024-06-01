Halil Berktay’a "Suçlama": Tarihi Heykellerden Rahatsız Olan Üniversite Öğrencileri

İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İnisiyatifi isimli sosyal medya hesabı, okulun hocalarından Prof. Dr. Halil Berktay’ın, derslerde bilerek Rönesans döneminin çıplaklık da içeren tarihi heykellerinin üzerinde çok fazla durduğunu ve okulda çoğunluğu oluşturan 'İmam Hatip Neslinin' bu durumdan rahatsız olduğunu içeren bir yazı yayınlandı. İnisiyatifiin yaptığı paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.