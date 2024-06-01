Halil Berktay’a "Suçlama": Tarihi Heykellerden Rahatsız Olan Üniversite Öğrencileri
Halil Berktay’a "Suçlama": Tarihi Heykellerden Rahatsız Olan Üniversite Öğrencileri
İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İnisiyatifi isimli sosyal medya hesabı, okulun hocalarından Prof. Dr. Halil Berktay’ın, derslerde bilerek Rönesans döneminin çıplaklık da içeren tarihi heykellerinin üzerinde çok fazla durduğunu ve okulda çoğunluğu oluşturan 'İmam Hatip Neslinin' bu durumdan rahatsız olduğunu içeren bir yazı yayınlandı. İnisiyatifiin yaptığı paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.
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"ihuinisiyatif" kullanıcı adıyla Twitter’da yapılan paylaşımda, okulda dini hassasiyetleri fazla çok sayıda öğrenci olmasına rağmen, Prof. Dr. Halil Berktay’ın çıplak da içeren sanat tarihinin önemli heykellerini derslerde konu etmesini eleştirdi.
Hesabın iddiasına göre, Prof. Berktay bu heykelleri sadece derste göstermiyor, okul koridorlarına da asarak okuldaki muhafazakar öğrencilerin ahlakını bozmaya çalışıyor.
İnisiyatifin paylaşımında, İbn Haldun Üniversite’nde okuyan gençlerin büyük çoğunluğu İmam Hatip mezunu gençlerin oluşturduğu da yer aldı.
İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İnisiyatifi’in paylaşımı 👇
Rönesans’ın dünya tarihine geçmiş önemli sanat çalışmalarından rahatsız olan üniversite öğrencilerinin yaptığı paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Üniversite zamanında bu gibi öğrenci gruplarının sagcisindan solcusna, dincisinden Atatürkcusune ne kadar BOKTAN olduğuna şahit oldum. Bu da onun boktan örne... Devamını Gör
Bi don mon bişey giydirseydiniz
😄😄😄😄😄
Bir grup var ülkede yaprak kıpırdasa rahatsız oluyorlar