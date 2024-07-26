Hafsanur Sancaktutan Çareyi Kurşun Döktürmekte Buldu: 26 Temmuz'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hafsanur Sancaktutan Çareyi Kurşun Döktürmekte Buldu: 26 Temmuz'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Neslihan Atagül, kendini sanata verdi.
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Hande Erçel, ayna pozu verdi.
Sinem Kobal, Ebru Şahin'le Mabel Matiz konserine gitti.
Aslı Enver, yine güzelliğiyle büyüledi.
Berfu Yenenler, İspanya'dan oğullarına hediye getirdi.
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Pelin Akil, güneşi arkasına aldı. Güzelliğiyle hayran bıraktı.
Yasemin Şefkatli, eşini övmelere doyamadı.
Gupse Özay, her şartta senaryo yazabileceğini gösterdi.
Ebru Gündeş'ten nispet niteliğinde "iyi ki" paylaşımı geldi.
Hafsanur Sancaktutan, kurşun döktürdü.
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