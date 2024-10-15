Günün Fırsatı: Contigo 1200 Litre Termos İndirimde!
Günün Fırsatı: Contigo 1200 Litre Termos İndirimde!
Son zamanların popüler markası Contigo soğuk sıcak demeden içeceklerinizi aynı ısıda tutmaya aday Stanley gibi sevilen Contigo termos şimdi Amazon fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 15.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Vakum yalıtımlı çift duvarlı termos bardak sıcaklığı saatlerce koruyor; içecekler 30 saate kadar sıcak veya 45 saate kadar soğuk kalabiliyor.
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Çift contalı kapak sayesinde içeceklerinizi çantanızda ve elinizde rahatça taşıyabilirsiniz çünkü sızdırmıyor.
Contigo 1200 Litre Termos indirimli fiyatıyla sizi mutlu edecek.
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