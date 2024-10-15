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Günün Fırsatı: Contigo 1200 Litre Termos İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Contigo 1200 Litre Termos İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
15.10.2024 - 15:32

Son zamanların popüler markası Contigo soğuk sıcak demeden içeceklerinizi aynı ısıda tutmaya aday Stanley gibi sevilen Contigo termos şimdi Amazon fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 15.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vakum yalıtımlı çift duvarlı termos bardak sıcaklığı saatlerce koruyor; içecekler 30 saate kadar sıcak veya 45 saate kadar soğuk kalabiliyor.

Vakum yalıtımlı çift duvarlı termos bardak sıcaklığı saatlerce koruyor; içecekler 30 saate kadar sıcak veya 45 saate kadar soğuk kalabiliyor.

BPA içermeyen plastik kapaklı ve vakum yalıtımlı paslanmaz çelik hazneye sahip yalıtımlı bardak; yalıtımlı kapak seyahat için pratik içecek bardağı olarak da kullanılabiliyor

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Çift contalı kapak sayesinde içeceklerinizi çantanızda ve elinizde rahatça taşıyabilirsiniz çünkü sızdırmıyor.

Çift contalı kapak sayesinde içeceklerinizi çantanızda ve elinizde rahatça taşıyabilirsiniz çünkü sızdırmıyor.

Ayrıca 360 derece ağız yapısıyla içeceklerin rahatça dökülebilmesini sağlıyor.

Contigo 1200 Litre Termos indirimli fiyatıyla sizi mutlu edecek.

Contigo 1200 Litre Termos indirimli fiyatıyla sizi mutlu edecek.

İndirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

İndirimli olan diğer Contigo termoslar burada.

Günün fırsatları burada.

Amazon Prime üyeliğine buradan göz atabilirsiniz.

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