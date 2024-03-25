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Günlük Yaşantına Göre Sen Hangi Ekonomist Gibi Düşünüyorsun?

etiket Günlük Yaşantına Göre Sen Hangi Ekonomist Gibi Düşünüyorsun?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 17:01

Bize günlük yaşantından bahset, hangi ekonomist gibi düşündüğünü söyleyelim!

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1. Eline para geçtiğinde nasıl harcarsın?

2. Bu oyunlardan hangisi tam senlik?

3. Bu ülkelerden hangisi sana daha yakın hissettiriyor?

4. Alışveriş konusunda nasılsın?

5. İtiraf zamanı! Ödenmeyi bekleyen borcun var mı?

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6. Telefonunu ne sıklıkla yenilersin?

6. Telefonunu ne sıklıkla yenilersin?

7. Aşağıdakilerden hangisine çok para harcasan bile gram için acımaz?

8. Son olarak yemek işini nasıl hallediyorsun?

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Sen Friedrich Hayek gibi düşünüyorsun!

Sen Friedrich Hayek gibi düşünüyorsun!

Harcama yapmak senin için normal. Talep olursa arz da olur diyorsun. Sevdiğin şeyleri alıyor olmak seni mutlu ediyor. Hayat zaten kısa değil mi? Neden durayım ki diyorsun. Ama yine de biraz dikkat!

Sen Milton Friedman gibi düşünüyorsun!

Sen Milton Friedman gibi düşünüyorsun!

Sen Milton Friedman gibi istikrar peşindesin! Günlük yaşantına baktığımızda her zaman bardağın iki tarafından da bakmayı becerebiliyorsun. Ne çok fazla ne de çok az. Bu yüzden cebin daima dolu. Ekonomini iyi ayarlayabiliyorsun!

Sen Karl Marx gibi düşünüyorsun!

Sen Karl Marx gibi düşünüyorsun!

İhtiyacın olmayan hiçbir şeyi evinin kapısından sokmuyor, düzenin çarkından uzak durmaya çalışıyorsun. Gerçekten ihtiyacın varsa ne ala! Yönetimini katı bir şekilde yapmayı tercih ediyorsun!

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