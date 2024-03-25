Günlük Yaşantına Göre Sen Hangi Ekonomist Gibi Düşünüyorsun?
Günlük Yaşantına Göre Sen Hangi Ekonomist Gibi Düşünüyorsun?
Bize günlük yaşantından bahset, hangi ekonomist gibi düşündüğünü söyleyelim!
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1. Eline para geçtiğinde nasıl harcarsın?
2. Bu oyunlardan hangisi tam senlik?
3. Bu ülkelerden hangisi sana daha yakın hissettiriyor?
4. Alışveriş konusunda nasılsın?
5. İtiraf zamanı! Ödenmeyi bekleyen borcun var mı?
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6. Telefonunu ne sıklıkla yenilersin?
7. Aşağıdakilerden hangisine çok para harcasan bile gram için acımaz?
8. Son olarak yemek işini nasıl hallediyorsun?
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