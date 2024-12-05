Günlük Rutinlerine Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!
Günlük Rutinlerine Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!
Bilinçaltında nelerin olduğunu bize rutinlerin söyleyecek! Bakalım neler varmış?
Öğrenmek için teste başlayalım! 👇
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Sabahları ilk işin ne olur genelde?
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Temizlik yapmayı bir rutin haline getirir misin?
Peki senin temizlik motivasyonun, bunlardan hangisi olabilir?
Hiç temizliğe odaklanmaktan kendinle ilgilenmeyi unuttuğun oldu mu?
Evde en çok hangi alanın düzenli olmasını önemsersin?
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Evde seni en çok rahatsız eden ve temizlemek istemediğin alan, bunlardan hangisi?
Az kaldı! Sık sık kullandığın bir temizlik ürünü var mı?
Son sorudayız! Detaylı bir temizlik sonrası kendini nasıl hissedersin?
Sen aslında titiz birisin!
Cevaplara baktığımızda evine bağlı olduğunu gördük!
Biraz dağınık olabilirsin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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