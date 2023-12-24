Günlük Rutinine Göre Sen Hayatı Ne Kadar Verimli Yaşıyorsun?
Günlük Rutinine Göre Sen Hayatı Ne Kadar Verimli Yaşıyorsun?
Günlük alışkanlıklarına göre hayatını ne kadar verimli bir şekilde yaşadığını öğrenmek ister misin?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle söyle bakalım, sabah uyandığında ilk olarak bunlardan hangisini yaparsın?
2. Peki genel olarak kahvaltıda nasıl şeyler yemeyi tercih ediyorsun?
3. Gün içerisindeki yapacağın işleri nasıl önceliklendiriyorsun diye sorsak?
4. Gün ortasında bir molada ya da bir boşlukta genelde hangisini yaparsın?
5. Gün içerisindeki stresle nasıl başa çıkıyorsun?
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6. Şimdi de söyle bakalım, günlük rutininde nasıl sosyalleşiyorsun?
7. Gün içerisindeki zamanının bir kısmını sadece kendi kişisel gelişimin için ayırıyor musun?
8. Son olarak genellikle ne zaman yattığını öğrenelim!
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